Ierland levert verdachte achter aanvallen met Conti-ransomware uit aan VS

Ierland heeft een 43-jarige Oekraïense man die verdacht wordt van het wereldwijd uitvoeren van aanvallen met de Conti-ransomware uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De verdachte werd halverwege 2023 door de Ierse politie aangehouden. Volgens de openbaar aanklager zijn meer dan duizend organisaties wereldwijd door de Conti-ransomware getroffen. Slachtoffers zouden minstens 150 miljoen dollar losgeld aan de criminelen hebben betaald, aldus de FBI.

De Conti-ransomware zou daarnaast vaker tegen vitale infrastructuur zijn ingezet dan andere ransomware-exemplaren. De nu uitgeleverde verdachte was volgens de Amerikaanse openbaar aanklager bij deze aanvallen betrokken. Zo zou hij gestolen gegevens van getroffen organisaties in bezit hebben gehad en was hij betrokken bij de losgeldboodschappen die op de systemen van slachtoffers werden geplaatst.

De verdachte is aangeklaagd voor computerfraude en "wire fraud", waarop gevangenisstraffen van respectievelijk maximaal vijf en twintig jaar staan. In 2022 loofde de Amerikaanse overheid nog een beloning van 10 miljoen dollar uit voor informatie over leden achter de Conti-ransomwaregroep.