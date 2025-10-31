Nieuws
Belgische politie meldt toename van oplichtingen via AnyDesk

vrijdag 31 oktober 2025, 14:58 door Redactie, 3 reacties

De Belgische politie meldt een toename van het aantal gevallen van oplichting waarbij er gebruik wordt gemaakt van het programma AnyDesk. "Af en toe waren er al meldingen hierover, maar de laatste dagen neemt het fors toe. We zitten nu aan zes meldingen per dag. In één geval is een oude vrouw op deze manier 50.000 euro kwijtgespeeld", zegt woordvoerder Dorien Baens van de politie Limburg Regio Hoofdstad tegenover HBVL.

AnyDesk is software waarmee het mogelijk is om computers of smartphones op afstand mee te beheren. De politieregio waarschuwde eerder al via Facebook en de eigen website voor oplichters die slachtoffers vragen om AnyDesk te installeren, om zo toegang tot hun systeem te krijgen. "Zodra je dat installeert, kunnen ze je toestel overnemen, je laten inloggen op je bank of Itsme en zo grote sommen geld stelen."

Baens benadrukt dat AnyDesk een perfect legaal platform is waar IT-specialisten gebruik van maken. "Maar oplichters hebben er nu ook een handig hulpmiddel in gevonden om goedgelovige burgers op te lichten." De politieregio adviseert burgers vanwege de golf van oplichtingen om extra waakzaam te zijn. "Installeer enkel software op verzoek van iemand die je écht kent en vertrouwt." Slachtoffers die AnyDesk hebben geïnstalleerd worden verzocht om de software niet te verwijderen, maar hun systeem naar de politie te brengen voor verder onderzoek.

Vandaag, 15:11 door Erik van Straten - Bijgewerkt: Vandaag, 15:19
"Installeer enkel software op verzoek van iemand die je écht kent en vertrouwt."
Fout, dat moet zijn:

Installeer enkel software waarvan je zelf exact weet wat ermee kan. En als je dat niet weet of maar enigszins twijfelt, laat dat dan doen door iemand die jij volledig vertrouwt en die fysiek in de ruimte met jou, jouw computer, tablet of smartphone aanwezig is.

Het is zo goed als onmogelijk om, op afstand (telefoon, chat etc), vast te stellen dat de persoon aan de andere kant van de lijn een oplichter is - d.w.z. iemand die jou laat geloven dat jij die persoon kunt vertrouwen.
Vandaag, 16:04 door Anoniem
Wel knap dat de oude vrouw, weliswaar op aanwijzing van de crimineel, het nog lukt om AnyDesk te installeren.
Mijn moeder van 90 zou dat niet kunnen denk ik.
Triest dat mensen soms heel veel geld kwijtraken door die gemene oplichtingspraktijken.
Ouderen zijn een makkelijke prooi maar ook de wat jongere mensen gaan het schip in.
Vandaag, 16:18 door Anoniem
Door Erik van Straten:
"Installeer enkel software op verzoek van iemand die je écht kent en vertrouwt."
Fout, dat moet zijn:

Installeer enkel software waarvan je zelf exact weet wat ermee kan. En als je dat niet weet of maar enigszins twijfelt, laat dat dan doen door iemand die jij volledig vertrouwt en die fysiek in de ruimte met jou, jouw computer, tablet of smartphone aanwezig is.

Het is zo goed als onmogelijk om, op afstand (telefoon, chat etc), vast te stellen dat de persoon aan de andere kant van de lijn een oplichter is - d.w.z. iemand die jou laat geloven dat jij die persoon kunt vertrouwen.
Dus als ik iemand moet overnemen via AnyDesk (vrienden, klanten, family) hun hun computer problemen op te lossen, moet ik eigenlijk fysiek aanwezig zijn?
