Belgische politie meldt toename van oplichtingen via AnyDesk

De Belgische politie meldt een toename van het aantal gevallen van oplichting waarbij er gebruik wordt gemaakt van het programma AnyDesk. "Af en toe waren er al meldingen hierover, maar de laatste dagen neemt het fors toe. We zitten nu aan zes meldingen per dag. In één geval is een oude vrouw op deze manier 50.000 euro kwijtgespeeld", zegt woordvoerder Dorien Baens van de politie Limburg Regio Hoofdstad tegenover HBVL.

AnyDesk is software waarmee het mogelijk is om computers of smartphones op afstand mee te beheren. De politieregio waarschuwde eerder al via Facebook en de eigen website voor oplichters die slachtoffers vragen om AnyDesk te installeren, om zo toegang tot hun systeem te krijgen. "Zodra je dat installeert, kunnen ze je toestel overnemen, je laten inloggen op je bank of Itsme en zo grote sommen geld stelen."

Baens benadrukt dat AnyDesk een perfect legaal platform is waar IT-specialisten gebruik van maken. "Maar oplichters hebben er nu ook een handig hulpmiddel in gevonden om goedgelovige burgers op te lichten." De politieregio adviseert burgers vanwege de golf van oplichtingen om extra waakzaam te zijn. "Installeer enkel software op verzoek van iemand die je écht kent en vertrouwt." Slachtoffers die AnyDesk hebben geïnstalleerd worden verzocht om de software niet te verwijderen, maar hun systeem naar de politie te brengen voor verder onderzoek.