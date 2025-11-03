Microsoft schakelt scareware-blocker standaard in bij Edge-gebruikers

Microsoft heeft de scareware-blocker van Edge standaard ingeschakeld bij gebruikers van de browser. De maatregel moet gebruikers onder andere beschermen tegen helpdeskfraude. Bij helpdeskfraude, dat vaak ook Microsoftfraude wordt genoemd, laten criminelen gebruikers allerlei pop-ups of advertenties zien die vaak van Microsoft afkomstig lijken en stellen dat hun systeem met malware is geïnfecteerd. Vervolgens wordt opgeroepen het opgegeven telefoonnummer te bellen.
Het telefoonnummer is van oplichters die het slachtoffer remote access software laten installeren waarmee hun systeem kan worden overgenomen. Vervolgens proberen de oplichters met hulp van het slachtoffer toegang tot de bankrekening te krijgen, waarna er fraude plaatsvindt. Ook komt het voor dat de oplichters het slachtoffer laten betalen voor het 'opschonen' van de computer of het afnemen van dure onnodige abonnementen.
"Het model gebruikt computer vision om fullscreen pagina's te vergelijken met duizenden voorbeelden van scams die de scam-fighting community met ons gedeeld heeft. Het model draait lokaal, zonder afbeeldingen naar de cloud te sturen of daar op te slaan", aldus Microsoft. Wanneer Edge denkt dat de betreffende pagina een scam is krijgt de gebruiker de optie om de pagina te sluiten of door te gaan.
De nieuwe "sensor" instelling staat standaard nog in Edge uitgeschakeld, maar Microsoft is van plan om het standaard in de toekomst in te schakelen bij gebruikers die ook SmartScreen hebben ingeschakeld. Wanneer dat zal zijn is nog onbekend. De standaard scareware-blocker staat nu ingeschakeld bij Edge-gebruikers op macOS en Windows op systemen met meer dan twee gigabyte geheugen en vier cpu-cores.
