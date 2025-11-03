Kritiek lek in beheersoftware Motex Lanscope actief misbruikt bij aanvallen

Een kritieke kwetsbaarheid in beheersoftware Lanscope Endpoint Manager van leverancier Motex is actief misbruikt bij aanvallen voordat een beveiligingsupdate beschikbaar was, zo meldt antivirusbedrijf Sophos. Lanscope is een oplossing voor it-asset management en mobile device management, waarmee organisaties op afstand hun workstations, smartphones en tablets kunnen beheren.
Op 20 oktober kwam Motex met een beveiligingsupdate voor een kritieke kwetsbaarheid in Lanscope, waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand willekeurige code op het systeem kan uitvoeren. Daarbij meldde de leverancier dat er al misbruik van het beveiligingslek was gemaakt. Twee dagen later liet ook het Amerikaanse cyberagentschap CISA weten dat actief misbruik was waargenomen. De impact van de kwetsbaarheid (CVE-2025-61932) is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. Details over de aanvallen waren echter niet gegeven.
Sophos meldt dat het beveiligingslek sinds halverwege dit jaar bij aanvallen is gebruikt. Via de kwetsbaarheid installeerden de aanvallers een backdoor op het systeem, zo laten de onderzoekers weten. De groep wordt "Bronze Butler" genoemd. Zodra er toegang tot het Lanscope-systeem is verkregen proberen de aanvallers zich lateraal door het netwerk van de aangevallen organisatie te bewegen en informatie te stelen. Verdere informatie is niet gegeven.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.