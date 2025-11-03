Kritiek lek in beheersoftware Motex Lanscope actief misbruikt bij aanvallen

Een kritieke kwetsbaarheid in beheersoftware Lanscope Endpoint Manager van leverancier Motex is actief misbruikt bij aanvallen voordat een beveiligingsupdate beschikbaar was, zo meldt antivirusbedrijf Sophos. Lanscope is een oplossing voor it-asset management en mobile device management, waarmee organisaties op afstand hun workstations, smartphones en tablets kunnen beheren.

Op 20 oktober kwam Motex met een beveiligingsupdate voor een kritieke kwetsbaarheid in Lanscope, waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand willekeurige code op het systeem kan uitvoeren. Daarbij meldde de leverancier dat er al misbruik van het beveiligingslek was gemaakt. Twee dagen later liet ook het Amerikaanse cyberagentschap CISA weten dat actief misbruik was waargenomen. De impact van de kwetsbaarheid (CVE-2025-61932) is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. Details over de aanvallen waren echter niet gegeven.

Sophos meldt dat het beveiligingslek sinds halverwege dit jaar bij aanvallen is gebruikt. Via de kwetsbaarheid installeerden de aanvallers een backdoor op het systeem, zo laten de onderzoekers weten. De groep wordt "Bronze Butler" genoemd. Zodra er toegang tot het Lanscope-systeem is verkregen proberen de aanvallers zich lateraal door het netwerk van de aangevallen organisatie te bewegen en informatie te stelen. Verdere informatie is niet gegeven.