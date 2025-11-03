EFF: online leeftijdsverificatie is in werkelijkheid identiteitsverificatie

Online leeftijdsverificatie dat in steeds meer landen verplicht wordt om websites te kunnen bezoeken is in werkelijkheid identiteitsverificatie, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. De beweging vindt dat politici die voor leeftijdsverificatie zijn niet weten hoe de technologie werkt. In verschillende landen moeten gebruikers inmiddels hun leeftijd laten verifiëren voor het bezoeken van allerlei soorten websites. Naast de term leeftijdsverificatie worden ook termen als "age assurance", "age gating" en "age estimation" gebruikt.

Bij age estimation moeten gebruikers bijvoorbeeld hun gezicht laten scannen, waarbij een algoritme vervolgens bepaalt of de gebruiker de minimaal verplichte leeftijd heeft. In het geval van age assurance gaat het om alle manieren waarmee een online dienst "met enig vertrouwen" kan bepalen hoe oud een gebruiker is. Leeftijdsverificatie is volgens de EFF de meest indringende maatregel, waarbij gebruikers moeten bewijzen dat ze een bepaalde leeftijd hebben, in plaats van dat ze een bepaalde leeftijdsgrens hebben gepasseerd, zoals 18 jaar, legt de burgerrechtenbeweging uit.

Verschillende landen en Amerikaanse staten verplichten in hun wetgeving nu leeftijdsverificatie, terwijl ze spreken over "age assurance". De EFF benadrukt dat leeftijdsverificatie niet alleen bevestigt dat iemand ouder is dan 18 jaar, het onthult ook de volledige identiteit van de gebruiker. "Je naam, adres, geboortedatum, foto - alles." Volgens de burgerrechtenbeweging is het belangrijk dat mensen beseffen dat leeftijdsverificatie eigenlijk identiteitsverificatie is. "Je bewijst niet alleen hoe oud je bent, je bewijst precies wie je bent."

Massasurveillance

Volgens de EFF zijn politici en techbedrijven er dol op om termen zoals "age gating", "age estimation" en "age assurance" door elkaar te gebruiken, omdat het verhult wat ze eigenlijk voorstellen. Een wet die "age assurance" verplicht klinkt redelijk en gematigd. "Maar als de wet age assurance omschrijft als verplicht verificatie via een legitimatiebewijs is het helemaal niet gematigd - het is massasurveillance", merkt de burgerrechtenbeweging op. Hetzelfde doet zich voor bij "age estimation". Dat klinkt in theorie privacyvriendelijk, maar als het algoritme er naast zit en de gebruiker wordt gedwongen om zich via een legitimatiebewijs te identificeren dan verdampt die privacybelofte, gaat de EFF verder.

"De meeste beleidsmakers die deze voorstellen doen hebben geen idee hoe deze technologie eigenlijk werkt", zo stelt de EFF. "Ze lijken niet eens te beseffen dat de termen die ze gebruiken verschillende dingen betekenen." Door zaken als "age assurance", "age verification" en "age estimation" door elkaar te gebruiken maken ze hun onwetendheid op pijnlijke wijze duidelijk, merkt de burgerrechtenbeweging op.

Afsluitend waarschuwt de EFF dat woorden belangrijk zijn, omdat het bepaalt hoe we over deze systemen denken. "Assurance" klinkt gemoedelijk. "Verificatie" klinkt officieel en "estimation" klinkt technisch en onpersoonlijk, en dat het niet precies is. "Maar bij alle opties wordt data verzameld en een metafysische leeftijdspoort tot het internet. De terminologie is bewust verwarrend, maar de belangen zijn duidelijk: het is jouw privacy, jouw data, en jouw mogelijkheid om het internet zonder continue identiteitscontroles te gebruiken. Laat onduidelijke taal niet verhullen wat deze systemen eigenlijk doen", besluit de Amerikaanse burgerrechtenbeweging haar pleidooi.