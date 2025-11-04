Medewerkers cybersecuritybedrijven beschuldigd van ransomware-aanvallen

Medewerkers van twee Amerikaanse cybersecuritybedrijven zijn in de Verenigde Staten beschuldigd van het uitvoeren van ransomware-aanvallen op meerdere bedrijven (pdf). Volgens de aanklagers zouden de in totaal drie verdachten bijna 1,3 miljoen dollar aan losgeld van een slachtoffer hebben ontvangen. Twee van de verdachten waren werkzaam voor een bedrijf dat voor slachtoffers van ransomware-aanvallen met de verantwoordelijke criminelen onderhandelt, zo laat The Chicago Sun Times weten.

De drie verdachten zijn inmiddels niet meer bij de betreffende cybersecuritybedrijven werkzaam. Volgens de openbaar aanklager werkten de mannen samen met een ransomwaregroep genaamd BlackCat, ook bekend als ALPHV. De drie zouden vijf ransomware-aanvallen hebben uitgevoerd, waarbij één van de slachtoffers, een medisch bedrijf, uiteindelijk losgeld betaalde.

Eén van de cybersecuritybedrijven heeft klanten vorige week over de aanklacht geïnformeerd, zo meldt persbureau Bloomberg. Het andere cybersecuritybedrijf laat weten dat één van de verdachten voor het bedrijf heeft gewerkt en het in deze zaak nauw samenwerkt met onderzoekers. De verdachten kunnen indien schuldig bevonden worden veroordeeld tot gevangenisstraffen van tientallen jaren.

Blackcat hanteerde een 'ransomware-as-a-service' (RaaS) model. Via RaaS kunnen criminelen op eenvoudige wijze over ransomware beschikken, waarbij er een deel van de inkomsten naar de ontwikkelaar van de ransomware gaat. Criminelen moeten in dit geval de ransomware nog wel zelf verspreiden. De groep zou zichzelf vorig jaar maart via een 'exit scam' hebben opgeheven.