AP: kredietverstrekker mag niet zomaar complete bankafschriften eisen

Kredietverstrekkers mogen niet zomaar complete bankafschriften van mensen eisen, omdat dit een te grote inbreuk op de privacy is, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Toch komt het in de praktijk geregeld voor dat kredietverstrekkers dit wel doen, aldus de privacytoezichthouder. De AP heeft nu demissionair minister Heinen van Financiën geadviseerd om dit in nieuwe regels aan banden te leggen.

Het advies van de toezichthouder volgt op de beoordeling van een wetsvoorstel over leningen voor consumenten, de Implementatiewet herziene richtlijn consumentenkrediet. Met het wetsvoorstel komen er strengere regels voor onder meer leningen onder de tweehonderd euro, diensten als ‘koop nu, betaal later’, creditcards en rood staan bij de bank. Bij deze relatief kleine leningen wordt straks ook gecontroleerd of iemand op tijd de rekening kan betalen, of dat er risico op wanbetaling is. Ook volgt er op het gebruik van dergelijke leningen een registratie bij het BKR.

Volgens de AP is het belangrijk dat het voorstel beter wordt uitgewerkt. Dit zou consumenten meer grip moeten geven op het gebruik van hun gegevens en duidelijker moeten maken welke informatie kredietverstrekkers mogen opvragen. "Als je volledige rekeningafschriften moet aanleveren bij het aanvragen van een lening of het kopen op afbetaling, is dat een ingrijpende en onevenredige inbreuk op je privacy. Alledaagse betalingen geven samen een volledig beeld van iemands identiteit, persoonlijke voorkeuren en leefstijl", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

De AP stelt dat het opvragen van bankafschriften, vanwege de gevoeligheid daarvan, in principe verboden is. Het verstrekken van bankafschriften kan volgens de toezichthouder ook invloed hebben op de keuzes die mensen maken bij het aanvragen van een lening. "Als je weet dat gevoelige informatie bij anderen terechtkomt, denk je wel twee keer na voordat je heel persoonlijke rekeningen betaalt. Denk bijvoorbeeld aan een abonnement op een dating app, het betalen van een medische factuur of een bestelling bij een religieuze stichting. Dit moeten we voorkomen, want je moet gewoon vrij kunnen leven", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. De toezichthouder is van mening dat kredietverstrekkers ook met minder informatie kunnen beoordelen of mensen aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.