Australië verbiedt Reddit-accounts voor gebruikers onder de 16 jaar

De Australische overheid heeft een verbod aangekondigd voor het aanmaken van een Reddit-account onder de leeftijd van 16 jaar, wat inhoudt dat gebruikers straks hun leeftijd moeten verifiëren. Reddit is één van de platforms die onderdeel zijn van het socialmediaverbod van de Australische overheid. Dat gaat op 10 december ook gelden voor de platforms Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube en Kick. Australische gebruikers van deze platforms onder de 16 jaar zouden dan geen account meer moeten kunnen aanmaken.

Platforms moeten "redelijke stappen" nemen om accountregistraties door gebruikers van deze leeftijd te voorkomen. Wanneer dit toch gebeurt kunnen er boetes worden opgelegd tot omgerekend 28 miljoen euro. De betreffende platforms zijn inmiddels door de eSafety Commissioner ingelicht. De leeftijdsgrens gaat niet gelden voor Discord, GitHub, LEGO Play, Roblox, Steam en Steam Chat, Google Classroom, Messenger, WhatsApp en YouTube Kids. Wel heeft de Australische overheid aangegeven dat de huidige lijst waarvoor het verbod geldt kan worden uitgebreid.

In september kwam de eSafety Commissioner met regels voor de leeftijdscontrole. Zo mogen platforms gebruikers niet zelf een leeftijd laten invullen en dit als controle gebruiken. Daarnaast mogen platforms het gebruik van identiteitsbewijzen niet als enige methode toepassen. Platforms moeten "redelijke alternatieven" voor identiteitsbewijzen en geaccrediteerde digitale identiteitsdiensten bieden. ABC News meldt dat verschillende techbedrijven stellen dat de traagheid waarmee de Australische overheid informatie en richtlijnen over de leeftijdscontrole verstrekte hun mogelijkheden heeft belemmerd om zich op de leeftijdscontroles voor te bereiden.