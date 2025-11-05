Hogeschool Avans verbiedt gebruik van AI-functies in Outlook

De Avans Hogeschool heeft het gebruik van de AI-functies Copilot en Samenvatten in Outlook verboden voor iedereen met een Avans-account of die Avans-gegevens verwerkt, zo meldt het nieuwsplatform Punt van de hogeschool. Via de genoemde AI-functies is het mogelijk om e-mails te laten schrijven of samen te vatten. Hierbij kunnen echter ook persoonsgegevens of bedrijfsgevoelige informatie worden verwerkt.

De onderwijsinstelling is bang dat via de AI-functies persoonsgegevens kunnen lekken. "De knoppen kunnen op dit moment niet centraal worden uitgeschakeld", zo laat Avans tegenover Punt weten. "Dat heeft te maken met de manier waarop Microsoft deze functies aanbiedt. Als we ze zouden uitschakelen, dan zouden ook andere belangrijke functies in Outlook kunnen worden beïnvloed. Dat is geen werkbare oplossing. Daarom vragen we medewerkers en studenten om hier zelf zorgvuldig mee om te gaan."

Volgens het nieuwsplatform wil Avans Hogeschool met het verbod studenten en medewerkers bewust maken van de risico’s die aan de functies verbonden zijn. De onderwijsinstelling werkt ook aan beleid waarin de regels zijn vastgelegd. Daarnaast gaat Avans Hogeschool in gesprek met Microsoft om te zoeken naar een oplossing. "Dat gebeurt binnenkort, maar tot die tijd is het dus niet toegestaan om de functies te gebruiken."