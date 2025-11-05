'Locatiegegevens van miljoenen mobiele telefoons in België online te koop'

Locatiegegevens van miljoenen mobiele telefoons in België zijn online te koop, zo melden media in verschillende landen, waaronder Le Monde, BNR en Netzpolitik.org. De datasets die de media onderzochten zijn afkomstig van datahandelaren. Het ging om 278 miljoen coördinaten van 2,6 miljoen verschillende advertentie-ID's. De datasets bevatten geen telefoonnummers, maar maken het wel mogelijk om bewegingspatronen vast te stellen en zo de personen hierachter te identificeren.

De onderzoekers wisten zo verschillende EU-functionarissen in België te identificeren en volgen. Het ging onder andere om 756 telefoons in het Europees Parlement en 264 in het hoofdkantoor van de Europese Commissie. Verder werden 453 telefoons in het NAVO-hoofdkantoor geïdentificeerd. De datasets bevatten gegevens van enkele weken uit 2024 en 2025. BNR meldt dat de gegevens soms zo specifiek waren dat exacte kantoortjes waren te achterhalen.

Netzpolitik merkt op dat de kwaliteit van de aangeboden data varieert. Zo doen datahandelaren soms voorkomen dat hun datasets groter zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Zo kunnen ze fake advertentie-ID's toevoegen die aan echte locatiedata worden gekoppeld. De aangeboden datasets met 2,6 miljoen advertentie-ID's kunnen in werkelijkheid dan ook minder dan 2,6 miljoen telefoons betreffen. Dat neemt volgens de onderzoekers niet weg dat het mogelijk is om individuen en instanties zelfs met onnauwkeurige data te volgen en achterhalen.

De locatiegegevens zijn gekoppeld aan het advertentie-ID van de telefoon. Dit is een unieke "device identifier" die aan de telefoon wordt toegekend. Volgens de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF maakt het advertentie-ID de meeste third-party tracking op iOS en Android mogelijk. Gebruikers kunnen het advertentie-ID uitschakelen, resetten of verwijderen. De data waarover de datahandelaren beschikken is afkomstig van apps die deze gegevens aan advertentiebedrijven doorverkopen, die ze weer kunnen doorspelen aan datahandelaren.

"Wat bedrijven ook beweren: deze gegevens zijn niét anoniem", zegt Floor Terra van Privacy Company tegenover BNR. "Ze zijn duidelijk te herleiden tot personen. Zulke gegevens mag je alleen verzamelen met geïnformeerde toestemming, en mensen moeten ook weten hoe ze hun gegevens kunnen laten verwijderen. Ik vermoed dat hier niemand dat weet." De privacy-adviseur denkt dat de gegevens dan ook zeer waarschijnlijk onrechtmatig zijn verkregen.