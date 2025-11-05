Slachtoffer bankhelpdeskfraude krijgt 12.000 euro schade niet vergoed

Een klant van Revolut die het slachtoffer van bankhelpdeskfraude werd krijgt de 12.000 euro schade die werd geleden niet vergoed. Dat heeft het financiële klachteninstituut Kifid bepaald. Het slachtoffer werd afgelopen april zowel telefonisch als via WhatsApp benaderd door oplichters die zich voordeden als bankmedewerkers. De oplichters wisten het slachtoffer te overtuigen om het geld op de betaalrekening "veilig te stellen". Via WhatsApp deelde de oplichters links en vroegen het slachtoffer om wachtwoordcodes voor de bank-app.

Met de creditcard van het slachtoffer is vervolgens geprobeerd een online betaling te doen bij crypto.com. Revolut blokkeerde de eerste twee betalingen vanwege een vermoeden van fraude. Het slachtoffer werd via e-mail en de bank-app hierover geinformeerd. Via de bank-app kon het slachtoffer aangeven dat de betaling toch moest worden uitgevoerd, wat ook gebeurde. Zo werd er een kleine drieduizend euro naar crypto.com overgemaakt.

Na deze transactie is nog vier keer geprobeerd een betaling te doen met de creditcard. Deze betalingen zijn allemaal door de bank geweigerd. Een dag na het eerste contact werd het slachtoffer opnieuw gebeld door de oplichters en overgehaald om meer bedragen "veilig te stellen". Met gebruik van de bank-app is vervolgens via drie overboekingen een bedrag van 6900 euro overgeboekt. Het slachtoffer vroeg Revolut om de schade te vergoeden, maar de bank weigerde dat.

Vervolgens stapte het slachtoffer naar het Kifid en vordert dat Revolut 12.000 euro terugbetaalt. Zo zou de bank de schade onder het coulancekader voor slachtoffers van bankhelpdeskfraude moeten vergoeden. Het Kifid vindt echter dat het slachtoffer grof nalatig heeft gehandeld. "Uit screenshots van een WhatsAppgesprek die zijn overgelegd blijkt dat de consumenten medewerking hebben verleend aan de fraudeurs en in ieder geval één beveiligingscode hebben gedeeld. Verder is duidelijk dat de fraudeurs – ervan uitgaande dat de consumenten niet met de betalingen hebben ingestemd – in staat zijn geweest betalingstransacties te verrichten. Hoe zij dat precies hebben gedaan is echter onduidelijk gebleven."

Het klachteninstituut stelt verder dat het slachtoffer doorlopend is gewaarschuwd door de bank voor verschillende vormen van fraude. Daarnaast heeft het slachtoffer, of de oplichters die zich als het slachtoffer voordeden, de betalingen doorgezet. "Onder die omstandigheden kan de bank niet worden verweten dat zij de betalingstransacties daarna heeft uitgevoerd. Van een zorgplichtschending is geen sprake", merkt het Kifid op.

Volgens Revolut is het slachtoffer niet onder het coulancekader vergoed omdat indringende waarschuwingen zijn genegeerd. Daarover zegt het Kifid dat het coulancekader deze ruimte biedt aan de bank. Het klachteninstituut komt tot het oordeel dat de klacht van het slachtoffer ongegrond is en wijst de vordering af (pdf).