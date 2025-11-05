Verdachten achter grootschalige creditcardfraude aangehouden

Tijdens een internationale politieoperatie zijn meerdere personen aangehouden die van grootschalige creditcardfraude worden verdacht. Volgens Europol en Eurojust zijn de verdachten onderdeel van drie verschillende netwerken die bij elkaar 4,3 miljoen slachtoffers in 193 landen zouden hebben gemaakt, met een schadebedrag van meer dan 300 miljoen euro.
De bendes zouden tussen 2016 en 2021 gestolen creditcardgegevens hebben gebruikt voor het afsluiten van fake abonnementen op websites die pornografie, online dating en streamingdiensten aanboden. De websites waren volgens Europol zo ontworpen dat ze niet door zoekmachines werden geïndexeerd. Daarbij werden er bedragen van zo'n 50 euro per maand per slachtoffer afgeschreven, met onduidelijke omschrijvingen. Dit moest het lastig voor slachtoffers maken om de frauduleuze afschrijvingen te herkennen. Hoe de creditcardgegevens konden worden gestolen heeft Europol niet laten weten.
De verdachten zouden de infrastructuur van vier grote Duitse betalingsverwerkers hebben gebruikt om de illegale transacties te verwerken. Onder de verdachten bevinden zich directeuren en compliance officers van deze betalingsverwerkers die met de bendes zouden hebben samengewerkt. Zo kregen de criminelen tegen betaling toegang tot de betaalinfrastructuur, aldus Europol. De autoriteiten hebben in totaal 44 verdachten in het vizier, waarvan er inmiddels 18 zijn aangehouden. Daarnaast is er tijdens de operatie beslag gelegd op een bedrag van 35 miljoen euro.
