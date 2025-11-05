WordPress-sites aangevallen via kritieke kwetsbaarheid in Jobmonster Theme

WordPress-sites zijn het doelwit van aanvallen waarbij misbruik wordt gemaakt van een kritieke kwetsbaarheid in het Jobmonster Theme, zo laat securitybedrijf Wordfence weten. Via dit theme is een WordPress-website eenvoudig in een vacaturesite te veranderen. Volgens de ontwikkelaars is het theme ruim vijfduizend keer verkocht. De software bevat een kwetsbaarheid in de inlogfunctie, waardoor de identiteit van een gebruiker die wil inloggen niet goed wordt geverifieerd.
Via het beveiligingslek kan een ongeauthenticeerde aanvaller de authenticatie omzeilen en toegang tot administrator- en gebruikersaccounts krijgen. De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. De ontwikkelaars kwamen op 18 september met een update, maar in de release notes wordt nergens de aanwezigheid van het beveiligingslek gemeld. Wordfence waarschuwt dat aanvallers inmiddels actief misbruik van het lek maken. Misbruik van de kwetsbaarheid vereist wel dat de optie 'social login' staat ingeschakeld.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.