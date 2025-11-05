Kamervragen over uitsluiten van Amerikaanse techbedrijven bij aanbestedingen

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de afhankelijkheid van de financiële sector van Amerikaanse techgiganten en de mogelijkheid van de overheid om Amerikaanse techbedrijven bij aanbestedingsprocedures uit te sluiten. Aanleiding voor de vragen van GroenLinks-PvdA is een waarschuwing van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) voor de afhankelijkheid van banken en financiële instellingen van Amerikaanse techbedrijven.

De afhankelijkheid kan leiden tot concentratie- en systeemrisico’s, aldus de organisaties. Verstoringen bij één leverancier kunnen zodoende grote delen van de sector raken. Volgens AFM en DNB is het belangrijk dat banken hun digitale weerbaarheid versterken en er wordt gewerkt aan Europese digitale autonomie. "Bent u bereid om DNB en AFM te steunen door in een publiek-private samenwerking bij te dragen aan een financiële sector die minder afhankelijk is van Amerikaanse techgiganten?", vraagt GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann aan demissionair ministers Heinen van Financiën en Karremans van Economische Zaken.

De bewindsmannen moeten ook laten weten of ze bereid zijn om in samenwerking met DNB en AFM te onderzoeken welke structurele risico’s er aan de huidige afhankelijkheden kleven. Tevens wil Kathmann van de ministers weten welke obstakels verdere Europese samenwerking voor meer digitale autonomie nu in de weg zitten. Als laatste moeten Heinen en Karremans duidelijk maken welke mogelijkheden zij hebben om grote Amerikaanse techbedrijven die onder Amerikaanse surveillancewetgeving vallen uit te sluiten bij inkoop- en aanbestedingsprocedures. De bewindsmannen hebben drie weken om de vragen te beantwoorden.