Zorgen in VS over Ring-deurbelcamera's met gezichtsherkenning

In de Verenigde Staten zijn zorgen over het plan van Amazon om gezichtsherkenning aan de Ring-deurbelcamera toe te voegen. Via de "Familiar Faces” optie kunnen Ring-gebruikers mensen taggen, zodat die in de toekomst door de camera worden herkend. Wanneer ingeschakeld zal de deurbelcamera de gezichten van alle voorbijgangers scannen om deze bekenden vervolgens te herkennen.

Amazon heeft aangegeven dat het de biometrische informatie die via de camera wordt verkregen zes maanden kan bewaren. De feature wordt in december in de Verenigde Staten uitgerold en staat standaard uitgeschakeld. Daarnaast komt de feature niet beschikbaar in staten met strenge biometrische wetgeving, aldus de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF.

De EFF maakt zich zorgen over de feature. Ring werkt al nauw samen met politie- en opsporingsdiensten en in een gebied met veel deurbelcamera's kan gezichtsherkenning ervoor zorgen dat de bewegingen van personen zo eenvoudig zijn te volgen. Ook zou het mogelijk zijn om personen in een bepaalde locatie te identificeren. "Je biometrische data, zoals je faceprint, zijn de gevoeligste data die een bedrijf kan verzamelen. Bijbehorende risico's zijn massasurveillance, datalekken en discriminatie", waarschuwt de burgerrechtenbeweging.

Amazon heeft ook al een gerelateerde tool aangekondigd genaamd "search party" waarmee het mogelijk is om weggelopen honden via de camera's van de buren te identificeren en op te sporen. "Een dergelijke tool kan eenvoudig door opsporingsdiensten worden gebruikt voor het volgen van mensen", stelt de EFF. Een ander probleem met biometrie is dat mensen, in tegenstelling tot een gelekt wachtwoord, hun gezicht niet kunnen resetten, laat de beweging verder weten.

De EFF is niet de enige met zorgen. De Amerikaanse senator Edward Markey stuurde een open brief naar Amazon-ceo Andrew Jassy om de plannen voor het integreren van gezichtsherkenning in Ring-deurbelcamera's te stoppen. "Deze aankondiging vormt een ernstige uitbreiding van surveillancetechnologie, en zorgt voor nieuwe privacy- en burgerrechtenrisico's. Amerikanen zouden niet bang moeten te zijn om te worden gevolgd en gefilmd terwijl ze het huis van een vriend bezoeken of langs de buren wandelen. Amazon moet deze beslissing herzien en het plan laten varen om gezichtsherkenningstechnologie aan Ring toe te voegen."