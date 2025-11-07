Mozilla kondigt betaalde Firefox-ondersteuning voor organisaties aan

Organisaties die van Firefox gebruikmaken kunnen vanaf volgend jaar betaalde support van Mozilla ontvangen, zo heeft de browser-ontwikkelaar vandaag aangekondigd. Volgens Mozilla maken steeds meer bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden vanwege security, veerkracht en datasoevereiniteit gebruik van Firefox. Organisaties die bij het gebruik van de browser tegen problemen aanlopen kunnen vanaf aankomend januari tegen betaling support van Mozilla afnemen.

Zo biedt de Firefox-ontwikkelaar een "private support channel" waar organisaties in het geval van problemen tickets kunnen aanmaken. Daarnaast krijgen betaalde klanten ook korting bij de custom ontwikkeling voor het integreren van Firefox met andere software of omgevingen. Verder is er de mogelijkheid tot een "strategische samenwerking" met Mozilla, waarbij organisaties zien waaraan Mozilla werkt en kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden. Mozilla benadrukt dat de bestaande gratis support-omgeving voor gebruikers gewoon blijft bestaan.