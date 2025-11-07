Mozilla kondigt betaalde Firefox-ondersteuning voor organisaties aan

Organisaties die van Firefox gebruikmaken kunnen vanaf volgend jaar betaalde support van Mozilla ontvangen, zo heeft de browser-ontwikkelaar vandaag aangekondigd. Volgens Mozilla maken steeds meer bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden vanwege security, veerkracht en datasoevereiniteit gebruik van Firefox. Organisaties die bij het gebruik van de browser tegen problemen aanlopen kunnen vanaf aankomend januari tegen betaling support van Mozilla afnemen.
Zo biedt de Firefox-ontwikkelaar een "private support channel" waar organisaties in het geval van problemen tickets kunnen aanmaken. Daarnaast krijgen betaalde klanten ook korting bij de custom ontwikkeling voor het integreren van Firefox met andere software of omgevingen. Verder is er de mogelijkheid tot een "strategische samenwerking" met Mozilla, waarbij organisaties zien waaraan Mozilla werkt en kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden. Mozilla benadrukt dat de bestaande gratis support-omgeving voor gebruikers gewoon blijft bestaan.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.