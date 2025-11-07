EFF bezorgd over Googles registratieverplichting voor Android-ontwikkelaars

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF maakt zich grote zorgen over het plan van Google om app-ontwikkelaars zich verplicht te laten registreren. Volgens de organisatie kan dit leiden tot censuur en een verder monopolie op het gebied van appstores. Google maakte in augustus bekend dat het alleen nog apps van geverifieerde ontwikkelaars gaat toestaan op gecertificeerde Androidtoestellen, ook wanneer gebruikers apps buiten de Play Store om willen installeren.

Ontwikkelaars moeten straks hun naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer verstrekken, alsmede een kopie van hun legitimatiebewijs uploaden. Volgens Google moet de maatregel voorkomen dat kwaadwillenden malafide apps kunnen verspreiden. De verplichting gaat als eerste gelden voor gecertificeerde Androidtoestellen in Brazilië, Indonesië, Singapore en Thailand. Vanaf september 2026 kunnen gebruikers in deze landen alleen nog maar apps van geverifieerde ontwikkelaars installeren. In 2027 en daarna volgt de wereldwijde uitrol van de maatregel.

"Het punt hier is dat niet alle apps noodzakelijk perfect of zelfs veilig zijn. Het punt is dat wanneer je een poort neerzet, je autoriteiten uitnodigt er gebruik van te maken om dingen te blokkeren waar ze niet blij mee zijn. En wanneer je een database bouwt, nodig je overheden (en private partijen) uit om toegang tot die database te krijgen. Als je het bouwt zullen ze komen", aldus de EFF.

De burgerrechtenbeweging waarschuwt dat de huidige tech-infrastructuur grotendeels van slechts een paar platforms afhankelijk is. Dat biedt nieuwe mogelijkheden om deze platforms voor allerlei doelen te gebruiken, zoals het surveilleren van gebruikers tot censuur. De EFF merkt op dat het in deze context belangrijker dan ooit is om technologieën te steunen die digitale middelen decentraliseren en democratiseren. Een gecentraliseerd wereldwijd registratiesysteem voor Android ondermijnt dit juist, gaat de burgerrechtenbeweging verder.

Daarnaast zal een dergelijke registratieverplichting ook de marktmacht van Google verder versterken en kan het techbedrijf nog beter zien welke apps worden ontwikkeld, door wie en hoe ze worden verspreid. De EFF heeft inmiddels ook een open brief van alternatieve appstore F-Droid ondertekend. Die waarschuwde dat de registratieverplichting van Google het einde van alternatieve appstores betekent.