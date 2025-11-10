Quad9: 'Gerechtelijke bevelen rondom piraterij vormen existentiële dreiging'

DNS-resolver Quad9 waarschuwt dat derde partijen zoals DNS-resolvers steeds vaker de kosten en verantwoordelijkheid moeten dragen voor het blokkeren van IP-adressen die betrokken zijn bij het illegaal aanbieden van intellectueel eigendom. Deze kosten kunnen de ondergang betekenen voor deze partijen, stelt de organisatie.

Quad9 wijst erop dat tussenpartijen zoals DNS-resolvers steeds vaker doelwit zijn van rechtszaken rondom het aanbieden van intellectueel eigendom. Zo wijst het op recente gerechtelijke bevelen die DNS-providers dwingen tot het blokkeren van domeinen die ongeautoriseerde streams van live sport en ander beschermd materiaal aanbieden.

De organisatie doelt hiermee onder meer op een door Canal+ aangevraagd gerechtelijk bevel dat in mei 2024 door een rechter in Parijs is afgegeven aan Google, Cloudflare en Cisco. Later dienden ook andere rechthebbenden zoals DAZN en beIN verzoeken in om vergelijkbare gerechtelijke bevelen op te leggen aan de bovengenoemde partijen. Behalve de techgiganten waren toen ook kleinere DNS-providers het doelwit, waaronder Quad9 en Vercel.

Quad9 waarschuwt dat grote partijen als Google, Cloudflare en Cisco de kosten die met dergelijke gerechtelijke bevelen en de daaraan verbonden juridische strijd kunnen verwerken in hun bedrijfskosten. Voor kleinere partijen zoals gratis DNS-providers geldt dat volgens de organisatie echter niet. Het spreekt van een 'existentiële dreiging'. Quad9 heeft zich in deze specifieke rechtszaak niet laten vertegenwoordigen. Een woordvoerder van Quad9 stelt tegenover TorrentFreak dat de organisatie hiervoor niet de financiële middelen heeft.

Deze juridische trend beïnvloedt de kern van de werking van het internet, inclusief de DNS-resolvers die ieder webadres vertalen naar de digitale paden die we dagelijks betreden, aldus Quad9 op hun eigen blog.