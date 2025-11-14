Mozilla: Keuzevrijheid bij AI-integratie in Firefox

Mozilla kiest naar eigen zeggen een andere aanpak met de AI-functionaliteiten in zijn webbrowser dan vele andere AI-browsers. Waar AI in de meeste browsers voortdurend actief is, is dat bij Firefox alleen het geval als gebruikers hiervoor kiezen. Het stelt dat keuzevrijheid, openheid en toegankelijkheid centraal moeten staan.

De maker van de Firefox-webbrowser kondigde onlangs al aan AI-functionaliteiten toe te voegen. In een blogpost zet het bedrijf zijn visie op dit vlak uiteen. Het bedrijf stelt dat AI voor Mozilla niet centraal staat, maar juist het maken van de beste webbrowser. Het ziet AI als een tool die hierbij kan helpen.

Mozilla stelt dat veel AI-browsers gebruikers voor een keuze zetten: je gebruikt AI continu of je gebruikt geen AI. De Firefox-ontwikkelaar kiest naar eigen zeggen voor een andere aanpak en stelt gebruikers via zijn 'AI Window' in staat zelf te bepalen wanneer zij de ingebouwde AI-functionaliteiten toepassen.

"We richten ons op het maken van de beste browser, en dat betekent erkennen dat iedereen andere behoeften heeft. Voor sommigen maakt AI deel uit van het dagelijks leven. Voor anderen is het alleen af en toe nuttig. En veel mensen zijn simpelweg nieuwsgierig naar wat het te bieden heeft, maar weten niet goed waar te beginnen", schrijft Mozilla.