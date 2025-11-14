250 servers in beslag genomen in onderzoek naar bulletproof hoster

Door het Team Cybercrime Oost-Nederland zijn zo'n 250 fysieke servers in beslag genomen in een onderzoek naar een malafide hostingbedrijf. De politie meldt dat het hostingbedrijf uitsluitend gebruikt wordt voor het uitvoeren van criminele activiteiten. Sinds 2022 zou het bedrijf naar voren zijn gekomen in meer dan 80 onderzoeken naar cyberdelicten in binnen- en buitenland.

Het gaat om een zogeheten bulletproof hoster. Dit is een hostingbedrijf dat gebruikers belooft volledige anonimiteit te bieden. Ook suggereren bulletproof hosters in veel gevallen opsporingsinstanties geen medewerking te verlenen. De servers die de hosters aanbieden kunnen worden ingezet voor cybercriminaliteit, zoals het uitvoeren van ransomware-aanvallen, aansturen van botnets, hosten van phishingwebsites of het verspreiden van materiaal van kindermisbruik (Child Sexual Abuse Material / CSAM).

Bij een politieactie op 12 november zijn in datacenters in Den Haag en Zoetermeer zo'n 250 fysieke servers in beslag genomen. Daarmee zijn volgens de politie zo'n duizend virtuele servers uit de lucht gehaald. De servers worden de komende tijd geanalyseerd. De politie noemt het stoppen van de criminele activiteiten die door de bulletproof hoster werden mogelijk gemaakt de belangrijkste focus.