Nieuws
image

250 servers in beslag genomen in onderzoek naar bulletproof hoster

vrijdag 14 november 2025, 14:53 door Redactie, 8 reacties

Door het Team Cybercrime Oost-Nederland zijn zo'n 250 fysieke servers in beslag genomen in een onderzoek naar een malafide hostingbedrijf. De politie meldt dat het hostingbedrijf uitsluitend gebruikt wordt voor het uitvoeren van criminele activiteiten. Sinds 2022 zou het bedrijf naar voren zijn gekomen in meer dan 80 onderzoeken naar cyberdelicten in binnen- en buitenland.

Het gaat om een zogeheten bulletproof hoster. Dit is een hostingbedrijf dat gebruikers belooft volledige anonimiteit te bieden. Ook suggereren bulletproof hosters in veel gevallen opsporingsinstanties geen medewerking te verlenen. De servers die de hosters aanbieden kunnen worden ingezet voor cybercriminaliteit, zoals het uitvoeren van ransomware-aanvallen, aansturen van botnets, hosten van phishingwebsites of het verspreiden van materiaal van kindermisbruik (Child Sexual Abuse Material / CSAM).

Bij een politieactie op 12 november zijn in datacenters in Den Haag en Zoetermeer zo'n 250 fysieke servers in beslag genomen. Daarmee zijn volgens de politie zo'n duizend virtuele servers uit de lucht gehaald. De servers worden de komende tijd geanalyseerd. De politie noemt het stoppen van de criminele activiteiten die door de bulletproof hoster werden mogelijk gemaakt de belangrijkste focus.

Reacties (8)
Reageer met quote
Vandaag, 14:58 door BerryVHouten
Ik kan wel een paar namen verzinnen die het kunnen zijn maar ben heel erg benieuwd naar welke partij dit daadwerkelijk is.

Vreselijk om dergelijk materiaal te hosten en vervolgens te delen, lange straffen graag!
Reageer met quote
Vandaag, 15:13 door Named
Het is mooi om te zien dat deze criminaliteit aan word gepakt...
Ik hoop dat ze deze duistere praktijken een leuke klap kunnen opleveren.

Maar:
Het hostingbedrijf wordt volgens de politie enkel en alleen gebruikt om criminele activiteiten uit te voeren.
Hoe weet je dit zo zeker? Heeft het hostingbedrijf en al diens klanten dit verklaard?
Dat een hostingbedrijf enkel via het darknet verhuurt KYC-loos crypto accepteert is slechts omstandelijk bewijs.
In theorie zou er zomaar een legitieme afnemer tussen kunnen zitten. Die ziet nu ineens zijn servers op zwart gaan.

Ik vraag me af hoe de politie dit soort situaties behandeld. Neemt de politie contact op om de data terug te geven?
Of schonen ze de server op en zetten ze hem weer aan met enkel jouw legitieme dienst nog overeind staande?

Hier zal vast procedure voor zijn, maar ik vind de stelligheid van hun uitspraken verassend...
Reageer met quote
Vandaag, 15:21 door Anoniem
Je zult er maar per ongeluk bij zitten met nette dingen.

Ofwel altijd ervoor zorgen dat je snel kunt migreren, goed zicht hebt op welke downtime je je kunt permitteren, hoeveel handwerk er bij komt om gemiste data bij te werken, en nòg belangrijker, hoe hou je je gebruikers en klanten op de hoogte die ineens geen beeld meer hebben. Dat laatste vanaf het moment dat je weet dat waar je gehost bent niet meer goed gaat komen.

Want zulke onderzoekers van weggehaalde servers gaan meestal eerst een broodje eten, en dan op cursus, want die stel je niet gemakkelijk aansprakelijk voor schade. Omdat ze het bij voldoende verdenkingen in het algemeen gewoon mogen. Op zich terecht, en zelfs te huldigen, maar je zult maar in de verkeerde ballenbak zitten en helemaal niks te maken hebben met wat je buurservers deden.

Security first.

Klagen en janken kan iedereen, maar oplossingen klaar hebben veel leuker.
Reageer met quote
Vandaag, 15:49 door _R0N_
Door Named: Het is mooi om te zien dat deze criminaliteit aan word gepakt...
Ik hoop dat ze deze duistere praktijken een leuke klap kunnen opleveren.

Maar:
Het hostingbedrijf wordt volgens de politie enkel en alleen gebruikt om criminele activiteiten uit te voeren.
Hoe weet je dit zo zeker? Heeft het hostingbedrijf en al diens klanten dit verklaard?
Dat een hostingbedrijf enkel via het darknet verhuurt KYC-loos crypto accepteert is slechts omstandelijk bewijs.
In theorie zou er zomaar een legitieme afnemer tussen kunnen zitten. Die ziet nu ineens zijn servers op zwart gaan.

Ik vraag me af hoe de politie dit soort situaties behandeld. Neemt de politie contact op om de data terug te geven?
Of schonen ze de server op en zetten ze hem weer aan met enkel jouw legitieme dienst nog overeind staande?

Hier zal vast procedure voor zijn, maar ik vind de stelligheid van hun uitspraken verassend...

Als het marketingsargument is dat er niet meegewerkt wordt met justitieel onderzoek, zullen er weinig legitieme klanten tussen zitten. Daarnaast zijn ze 3 jaar bezig geweest met het onderzoek, dan weten ze echt wel waar ze het over hebben.
Reageer met quote
Vandaag, 15:51 door Anoniem
Hahaha, wat een chaos. Alsof je in Nederland überhaupt echte ‘bulletproof’ hosting zou vinden. Geen wonder dat deze clubs zijn opgerold—dit soort diensten verplaatsen toch telkens naar het buitenland.
Reageer met quote
Vandaag, 16:12 door Anoniem
Lekker doortrappelen naar de controlestaat.

Heb jij wel een TOR gebruikt? Nu mag de politie langskomen om jouw computer mee te nemen want foei dat is voor criminelen.
Reageer met quote
Vandaag, 16:14 door Anoniem
Hier wat foto's uit zoetermeer: https://regio15.nl/nieuws/politieonderzoeken/38901/computercriminaliteit-in-computercentrum-heliumstraat/
Reageer met quote
Vandaag, 16:20 door Named
Door _R0N_: Als het marketingsargument is dat er niet meegewerkt wordt met justitieel onderzoek, zullen er weinig legitieme klanten tussen zitten. Daarnaast zijn ze 3 jaar bezig geweest met het onderzoek, dan weten ze echt wel waar ze het over hebben.
Dus jij kan die garantie leveren?
Ik zeg ook niet dat er legitieme klanten tussen zitten, ik vraag enkel wat er gebeurt wanneer dat het geval is.

Wat nou als ik vorige week nog toevallig een VPSje had gehuurd bij deze provider met legale doeleinden?
Denk jij dat de politie deze hele inval zou afblazen puur om mijn legale hobbyprojectje online te houden?
Ik zou bijna een VPS'je huren bij zo'n bulletproof hosting gewoon puur om uit te vinden wat er gebeurt...
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure