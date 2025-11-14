Opnieuw datalek bij bezorgplatform DoorDash

Bezorgplatform DoorDash is in oktober getroffen door een datalek. Contactgegevens van gebruikers zijn hierbij in handen gekomen van een ongeautoriseerde partij. Hiervoor waarschuwt DoorDash gebruikers in een e-mail, meldt onder meer BleepingComputer. Bij het lek zijn voor- en achternamen, adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen gestolen. Welke informatie exact is gestolen varieert per gebruiker.

Het is onbekend hoeveel gebruikers zijn getroffen. Wel meldt DoorDash dat zowel klanten, bezorgers als ondernemers door het lek zijn getroffen.

Het lek is ontstaan nadat een DoorDash-werknemer in een social engineering-aanval trapte. Na ontdekking van het datalek zijn maatregelen genomen om de toegang van de onbevoegde partij tot de gegevens te beëindigen. Daarnaast is een onderzoek ingesteld naar het securityincident en is melding gemaakt bij opsporingsinstanties.

Het is het derde datalek bij DoorDash, dat in zowel de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland actief is. In 2019 lekte gegevens van ongeveer vijf miljoen mensen uit. Bij een datalek in 2022 zijn gegevens van zowel werknemers als klanten op straat komen te liggen.