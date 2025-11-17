'Google ontvangt nog steeds informatie van gedowngrade Nest-thermostaten'

Google heeft eind vorige maand de ondersteuning van de eerste en tweede generatie Nest Learning-thermostaten gestopt, waardoor gebruikers de apparaten niet meer via hun Nest-app of Google Home-app kunnen bedienen. Het techbedrijf ontvangt echter nog steeds allerlei informatie van deze gedowngrade apparaten, zo meldt The Verge op basis van een onderzoeker.

Google mag de optie voor gebruikers om hun thermostaat op afstand te bedienen hebben uitgeschakeld, de apparaten versturen nog wel steeds logs naar Google. "En deze logs zijn behoorlijk uitgebreid", zo laat beveiligingsonderzoeker Cody Kociemba tegenover The Verge weten. Het gaat onder andere om aanpassingen aan de temperatuur, of een persoon in de kamer aanwezig is en luchtvochtigheid. De betreffende Nest-thermostaten zijn nog wel direct via het apparaat zelf te bedienen.

Bij de aankondiging van de einde van de support liet Google weten dat de apparaten logs voor "issue diagnostics" zouden blijven versturen. Nu blijkt dat Google nog steeds alle informatie ontvangt die de Nest-thermostaten verzamelen. Kociemba merkt op dat hij dacht dat de verbinding tussen het apparaat en Google, met het verdwijnen van de optie voor remote beheer, ook zou verdwijnen. "De verbinding is niet verbroken, en is eenrichtingsverkeer." The Verge vroeg Google om een reactie maar zegt die nog niet te hebben ontvangen.