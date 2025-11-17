Microsoft voorziet Teams van feature om schermopnames te blokkeren

Microsoft voorziet Teams deze maand van een feature om het maken van schermopnames te blokkeren. De Prevent Screen Capture feature zorgt ervoor dat een gebruiker die een schermopname wil maken een zwart scherm te zien krijgt, waardoor gevoelige informatie wordt beschermd, aldus een beknopte uitleg van het techbedrijf. De feature is beschikbaar in meetings die met een Teams Premium-licentie worden georganiseerd.

Prevent Screen Capture werkt met de desktopapplicatie van Teams voor macOS en Windows, alsmede de mobiele Teams-app voor Android en iOS. Wanneer gebruikers van 'niet ondersteunde platforms' aan een meeting meedoen zullen ze in een 'audio-only' mode worden geplaatst. Dit moet volgens Microsoft de integriteit van wat er besproken wordt beschermen.

Oorspronkelijk stond de uitrol gepland voor juli, maar die is naar deze maand verschoven, zo blijkt uit een update van Microsoft. Technische details over de werking van de feature zijn niet gegeven, alsmede de opmerking dat personen nog steeds via een ander apparaat opnames kunnen maken.