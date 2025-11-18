Thunderbird rekent negen dollar per maand voor nieuwe e-maildienst

Thunderbird rekent negen dollar per maand voor de nieuwe e-maildienst Thundermail die nu in ontwikkeling is. Gebruikers krijgen daarvoor 30 gigabyte aan e-mailopslag, 15 e-mailadressen en 300 gigabyte aan opslag voor het versturen van grote e-mailbijlagen via de bestandsuitwisselingsdienst Send. Naast het gebruik van de e-maildomeinen Thundermail.com of tb.pro, kunnen geïnteresseerden ook hun eigen domein bij de e-maildienst onderbrengen.

Het Thunderbird Pro-abonnement omvat naast de e-maildienst en bestandsuitwisselingsdienst ook een agenda genaamd Appointment. Daarnaast zal er in de toekomst ook een AI-dienst genaamd Assist worden toegevoegd. Vooralsnog zullen er in het begin alleen betaalde abonnementen van Thundermail beschikbaar komen. Zodra er voldoende betalende gebruikers zijn zal Thunderbird ook een beperktere, gratis versie van Thundermail aanbieden.

De mailservers waar Thundermail gebruik van maakt bevinden zich in Duitsland. Andere landen zullen in de toekomst volgen, zo lieten de ontwikkelaars eerder weten. Thunderbird Pro is nog niet voor het grote publiek beschikbaar, maar gebruikers kunnen zich al wel aanmelden voor een wachtlijst.