Thunderbird heeft nu ingebouwde support voor Microsoft Exchange, waardoor third-party add-ons niet langer zijn vereist en het een sterk alternatief voor Outlook is, aldus de ontwikkelaars. Support van calendar en adresboek voor Exchange-accounts ontbreekt echter nog. Op 13 november verscheen Thunderbird 145 die native support van Microsoft Exchange via Exchange Web Services biedt. De ontwikkelaars hebben vandaag meer details over deze toevoeging gegeven.

Tot nu toe moesten Thunderbird-gebruikers in Exchange-omgevingen vaak gebruik maken van IMAP/POP of third-party extensies om te kunnen mailen. Doordat Thunderbird nu native support biedt moet dit het gebruik van de e-mailclient in combinatie met Exchange eenvoudiger maken. "Dit maakt het leven makkelijker voor gebruikers die afhankelijk zijn van Exchange voor e-mail, maar Thunderbird als hun client willen."

De support is op dit moment nog beperkt tot voornamelijk e-mailfunctionaliteit. Zo wordt wachtwoord gebaseerde NTLM-authenticatie en OAuth2 voor on-premises servers nog niet ondersteund. Ook calendar syncing en support van adresboeken ontbreekt nog. Tevens zal Microsoft Graph integratie pas in de toekomst worden toegevoegd. "Voor veel mensen is het hebben van betrouwbare e-mailtoegang de belangrijkste stap, maar als je afhankelijk bent van calendar- en contactsynchronisatie, werken we hard om dit in de nabije toekomst aan Thunderbird toe te voegen, wat Thunderbird een sterk alternatief voor Outlook maakt", zo stelt het ontwikkelteam.