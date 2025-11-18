Politie houdt tweetal aan voor grootschalige creditcardfraude

De politie heeft vandaag twee mannen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van grootschalige creditcardfraude. De verdachten zouden tientallen slachtoffers hebben gemaakt, die voor tienduizenden euro's werden bestolen. Volgens de politie ontvingen slachtoffers phishingmails die van creditcardmaatschappij ICS afkomstig leken. Links in de e-mails wezen naar phishingsites. Met gegevens die slachtoffers daar invulden werd vervolgens gefraudeerd.
Bij de aanhouding van de verdachten zijn ook designer kleding en tientallen gegevensdragers in beslag genomen. Tijdens het onderzoek werkte de politie samen met ICS. Slachtoffers van phishing en creditcardfraude worden opgeroepen om aangifte te doen. "Ben je toch slachtoffer geworden? Schaam je niet en doe aangifte. Dat is in het belang van jezelf en van je medeslachtoffers. Jouw aangifte kan bijdragen aan hogere straf indien het onderzoek leidt tot aanhouding van een verdachte."
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.