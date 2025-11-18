Politie houdt tweetal aan voor grootschalige creditcardfraude

De politie heeft vandaag twee mannen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van grootschalige creditcardfraude. De verdachten zouden tientallen slachtoffers hebben gemaakt, die voor tienduizenden euro's werden bestolen. Volgens de politie ontvingen slachtoffers phishingmails die van creditcardmaatschappij ICS afkomstig leken. Links in de e-mails wezen naar phishingsites. Met gegevens die slachtoffers daar invulden werd vervolgens gefraudeerd.

Bij de aanhouding van de verdachten zijn ook designer kleding en tientallen gegevensdragers in beslag genomen. Tijdens het onderzoek werkte de politie samen met ICS. Slachtoffers van phishing en creditcardfraude worden opgeroepen om aangifte te doen. "Ben je toch slachtoffer geworden? Schaam je niet en doe aangifte. Dat is in het belang van jezelf en van je medeslachtoffers. Jouw aangifte kan bijdragen aan hogere straf indien het onderzoek leidt tot aanhouding van een verdachte."