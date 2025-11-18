Cloudflare geeft "latente bug" schuld van wereldwijde storing

Een "latente bug" was de oorzaak van de wereldwijde storing bij internetbedrijf Cloudflare en er was geen sprake van een cyberaanval, zo laat Cloudflare-cto Dane Knecht via X weten. Vanwege een storing bij Cloudflare die zich vandaag rond 12.30 uur Nederlandse voordeed werkten tal van websites en applicaties niet, niet goed of traag. Volgens Knecht raakte de storing tal van websites, bedrijven en organisaties die op Cloudflare vertrouwen.

"Transparantie over wat er heeft plaatsgevonden is belangrijk en we zullen over een aantal uur meer details geven. In het kort, een latente bug in een service van onze botmitigatie-oplossing crashte na een routine configuratie-aanpassing die we hadden gemaakt. Dit leidde tot een bredere verslechtering van ons netwerk en andere diensten. Dit was geen aanval." Knecht noemt de impact en tijd die er nodig was om het probleem te verhelpen onacceptabel. De cto voegt toe dat er maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen.