Microsoft komt met nieuwe herstelmogelijkheden voor Windows 11-computers

Microsoft heeft nieuwe herstelmogelijkheden voor Windows 11-computers aangekondigd, wat situaties zoals na de defecte update van securitybedrijf CrowdStrike moet voorkomen. Via Point-in-time restore en Cloud rebuild moeten organisaties sneller systemen kunnen herstellen na een foute update, driverproblemen of configuratiefouten, aldus Microsoft.

Point-in-time restore zal een systeem naar de exacte staat herstellen waar het zich op een eerder moment in bevond. Deze herstelactie is bedoeld voor allerlei problemen, waaronder foute updates, driverconflicten en confguratiefouten. Point-in-time restore komt deze week beschikbaar in de Windows Insider build van Windows 11.

Cloud rebuild biedt organisaties de mogelijkheid om op afstand systemen opnieuw te installeren. Via de Intune-portal kunnen beheerders de computer de opdracht geven om Windows 11-installatiemedia te downloaden en zichzelf opnieuw te installeren. Gebruikersdata en instellingen worden vervolgens via OneDrive en Windows Backup for Organizations teruggeplaatst. Microsoft claimt dat deze aanpak downtime vermindert van uren of dagen naar een fractie van deze tijd.

Quick Machine Recovery

Microsoft lanceerde eerder al Quick Machine Recovery (QMR) om systemen sneller te herstellen. QMR is onderdeel van het Windows Resiliency Initiative dat Microsoft vorig jaar aankondigde naar aanleiding van de wereldwijde CrowdStrike-storing. Wanneer QMR staat ingeschakeld kan het veelvoorkomende opstartproblemen met Windows 11-apparaten automatisch detecteren en vervolgens oplossingen vanuit de Windows Recovery Environment (WinRE) toepassen.

Binnenkort zal Microsoft QMR van twee nieuwe mogelijkheden voorzien, wat het eenvoudiger moet maken om de feature binnen bedrijfsomgevingen te gebruiken. Het gaat als eerste om WinRE networking, waarbij WinRE de netwerkconfiguratie van Windows uitleest, waardoor WinRE niet apart hoeft te worden geconfigureerd. Het ondersteunt nu al ethernet-instellingen, maar zal binnenkort ook wifi met WPA 2/3 enterprise met device certificaten ondersteunen.

De tweede nieuwe optie is Autopatch QMR management, dat nu als preview beschikbaar is. Via Autopatch kunnen beheerders QMR-updates beheren en toestaan, naast andere updates die al automatisch worden geïnstalleerd.