Kan de AP een verwerkingsverbod met terugwerkende kracht opleggen?

Juridische vraag: LinkedIn is inmiddels begonnen met het trainen van AI modellen met data van Europese gebruikers die geen opt-out deden. Ik had gelezen dat de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek was gestart maar heb daar niets meer over gehoord. Stel nu dat men op zeker moment oordeelt dat deze hele verwerking onrechtmatig was. Dan kunnen ze een verbod opleggen, maar kan dat dan ook met terugwerkende kracht?

Antwoord: Onderzoeken door AVG-toezichthouders kunnen inderdaad rustig langer dan een jaar duren. Daar is weinig aan te doen; grote partijen gebruiken ieder slordigheidje om de boete aan te vechten tot aan het Hof van Justitie. Dus zekerheid over de legaliteit van deze keuze moet helaas nog lang op zich laten wachten.

Als uit het onderzoek blijkt dat de verwerking inderdaad onrechtmatig is, dan heeft de toezichthouder een trits bevoegdheden onder de AVG. Naast boetes is een verwerkingsverbod zeker mogelijk. Dit staat in artikel 58 lid 2 onder f AVG, en direct daarna staat nóg een hele leuke "het rectificeren of wissen van persoonsgegevens of het beperken van verwerking". Wat je in strijd met de wet gebruikt, moet je weggooien.

Specifiek bij AI-modellen is dit een hele venijnige. Waar je in een databank dan het record wist, moet je hier én je model én je trainingsdata ontdoen van die gegevens. Voor trainingsdata is dat nog tot daar aan toe (zeg me dat je data governance praktijken hanteert), maar voor het AI model is de consequentie meestal dat je die geheel van de markt moet halen. Want een model bijstellen zodat deze de persoonsgegevens van Yann of Aleid vergeet, is eigenlijk niet mogelijk.

Arnoud Engelfriet is ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als chief knowledge officer bij juridisch adviesbureau ICTRecht en blogt dagelijks over internetrecht. Hij schreef onder meer de boeken ICT&Recht en AI&Algorithms, en verzorgt de opleiding tot Certified Cybersecurity Compliance Officer.