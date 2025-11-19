Openbaar Ministerie eist taakstraf voor ddos-aanval op werkgever

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 25-jarige man een taakstraf van 160 uur geëist wegens het uitvoeren van ddos-aanvallen tegen twee bedrijven, waar de verdachte op het moment van de aanvallen werkzaam was. Volgens de advocaat van de man wilde hij een dag vrij voor zijn collega's regelen en is er sprake van "kattenkwaad", zo meldt De Limburger.

De man zou eind 2023, net nadat hij in dienst was getreden bij een callcenter in Sittard, een ddos-aanval op de website van het bedrijf hebben uitgevoerd. Begin 2024 zou de verdachte dit hebben gedaan bij een ander bedrijf. De totale financiële schade voor beide bedrijven is vastgesteld op 178.000 euro. Het OM wil dat de verdachte, die de feiten tijdens een verhoor door de politie heeft bekend, een taakstraf van 160 uur krijgt. De rechter doet over twee weken uitspraak.