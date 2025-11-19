Noyb: Europese Commissie sloopt kernprincipes AVG met digital omnibus

De Europese Commissie sloopt met de vandaag gepresenteerde "digital omnibus" de kernprincipes van de AVG, zo waarschuwt privacyorganisatie noyb. Privacy-activist en noyb-oprichter Max Schrems noemt het de grootste aanval op digitale rechten in de EU van de afgelopen jaren en een geschenk voor Amerikaanse Big Tech-bedrijven. Brussel wil onder andere de definitie van persoonlijke data aanpassen en het eenvoudiger voor AI-bedrijven maken om data te gebruiken.

Door de beperkte definitie van persoonlijke data die Brussel voorstelt zou de AVG op tal van bedrijven in allerlei sectoren niet meer van toepassing zijn, aldus noyb. Het gaat dan bijvoorbeeld om sectoren die werken met "pseudoniemen" of willekeurige ID-getallen, zoals datahandelaren voor de advertentie-industrie. Daarvoor zou de AVG niet meer of niet volledig meer gelden.

Wanneer een bepaald bedrijf claimt dat het een persoon kan identificeren is de AVG niet meer van toepassing, gaat noyb verder. Of gegevens persoonlijk zijn of niet komt dan ook te liggen bij het denkproces van het bedrijf. Volgens de privacystichting zijn de voorstellen van de Europese Commissie vooral ingegeven door angst voor de wereldwijde economische situatie. De voorstellen maken zaken juist alleen complexer en zullen daarnaast mazen in de wet introduceren waar alleen de grootste bedrijven misbruik van kunnen maken, stelt noyb.

"Vooral big tech profiteert van de digital omnibus, terwijl het geen tastbare voordelen voor het gemiddelde Europese bedrijf heeft. De voorgestelde hervorming is een teken van paniek rond het vormgeven van Europa's digitale toekomst, geen teken van leiderschap. Wat we echt nodig hebben is een strategisch, goed bedacht langetermijnplan om Europa vooruit te helpen", aldus Schrems.