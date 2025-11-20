Oprichters cryptomixer krijgen celstraf voor witwassen van bitcoins criminelen

Twee Amerikaanse mannen die cryptomixer Samourai Wallet oprichtten zijn wegens het witwassen van bitcoins van criminelen tot gevangenisstraffen van respectievelijk vier en vijf jaar. Daarnaast moeten de twee elk een boete van 250.000 dollar betalen. Eerder sloten de twee een "plea deal" met de Amerikaanse autoriteiten. Als onderdeel van deze overeenkomst gingen ze akkoord met het verbeurd laten verklaren van een bedrag van 237 miljoen dollar. Dit was het geld dat via de cryptomixer is witgewassen. De inkomsten die de twee hiermee verdienden, zo'n 6,4 miljoen dollar, hebben de twee inmiddels afgestaan. Daar hebben ze aan de verbeurdverklaring voldaan, aldus de Amerikaanse autoriteiten.

Cryptomixers maken het mogelijk om de herkomst en bestemming van cryptovaluta te verhullen. De cryptomixer mixt tegen betaling cryptovaluta met de cryptovaluta van andere gebruikers. Omdat cryptovalutatransacties worden bijgehouden in de blockchain, is zonder gebruik te maken van een mixer de herkomst van de cryptovaluta aan de hand van de blockchain te traceren. Voorstanders van cryptomixers stellen dat dergelijke platformen belangrijke, legitieme doelen dienen.

In het geval van Samourai Wallet ging het om een mobiele applicatie die meer dan 100.000 keer was gedownload, aldus de autoriteiten. Samourai bood twee diensten om de herkomst van transacties te verbergen. Via de Whirlpool-cryptomixer werden bitcoins van gebruikers gemixt. De Ricochet service maakte het mogelijk om onnodige, extra transacties toe te voegen, ook bekend als "hops". Deze dienst moest het lastiger voor opsporingsdiensten maken om te herkennen dat een bepaalde crypto-transactie van criminele activiteiten afkomstig was, aldus de Amerikaanse autoriteiten.

Via beide diensten zouden meer dan 80.000 bitcoins zijn verwerkt. Voor elke transactie ontvingen de oprichters provisie. Zodoende zouden ze meer dan 6 miljoen dollar hebben verdiend. Volgens de Amerikaanse aanklager verwerkte de dienst bitcoin afkomstig van illegale online marktplaatsen, ransomware-aanvallen en phishing. In onderschepte WhatsApp-gesprekken erkenden de oprichters dat hun dienst bedoeld was voor het witwassen van crimineel geld. Ook moedigden de twee verdachten criminelen aan om hun cryptomixer te gebruiken.