Duizenden rijksambtenaren krijgen volgend jaar toegang tot AI-chatbot vlam-chat, ontwikkeld door SSC-ICT. Acht ministeries, waaronder Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, hebben hun deelname toegezegd. Het gaat bij elkaar om ruim 26.000 ambtenaren die straks met de chatbot kunnen werken. Vlam staat voor V(eilige L(okale) A(I) M(odellen).
Vlam-chat draait in een datacenter van de overheid en gebruikt Europese taalmodellen. De chatbot moet ambtenaren ondersteunen bij schrijftaken, samenvattingen en vertalingen. Dat meldt Digitale Overheid, een platform ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Vlam-chat is onderdeel van het bredere project vlam.ai van SSC-ICT, één van de grootste ICT-dienstverleners van en voor de Rijksoverheid. Naast een chatfunctie biedt vlam.ai ook een zoekfunctie, waarbij overheidsinformatie wordt doorzocht. Daarnaast is er ook een API beschikbaar om de chatbot binnen applicaties te integreren. Eerder meldde SSC-ICT dat halverwege volgend jaar 100.000 rijksambtenaren met vlam.ai zouden moeten kunnen werken.
