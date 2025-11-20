Thunderbird begonnen met interne tests van e-maildienst Thundermail

Thunderbird is begonnen met het intern testen van de nieuwe e-maildienst Thundermail, zo heeft het ontwikkelteam vandaag aangekondigd. De volgende stap is een gesloten testrun met "community contributors", waarna de e-maildienst beschikbaar komt voor Early Bird-gebruikers die nu nog op een wachtlijst staan.

Thundermail is onderdeel van het Thunderbird Pro-abonnement dat negen dollar per maand zal kosten. Naast de e-maildienst bevat het ook Send, een dienst voor het uitwisselen van grote e-mailbijlagen, en een agenda genaamd Appointment. Het ontwikkelteam merkt op dat Thunderbird Pro nooit gegevens van gebruikers zal verkopen, geen advertenties toont of de onafhankelijkheid in gevaar brengt.

Eerder had Thunderbird al aangegeven dat van de e-maildienst, als er voldoende betalende gebruikers zijn, ook een gratis, beperktere versie beschikbaar komt. Vandaag melden de ontwikkelaars dat er naast de gratis versie en het betaalde Thunderbird Pro-abonnement ook verschillende andere "tiers" beschikbaar komen. De e-maildienst zal in Duitsland worden gehost en het ontwikkelteam laat weten dat de hosting waar mogelijk inmiddels verhuisd is van Amerikaanse naar Duitse servers.