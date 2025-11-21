Australië laat socialmediaverbod ook gelden voor streamingplatform Twitch

De Australische overheid heeft besloten om het socialmediaverbod dat op 10 december van kracht wordt ook te laten gelden voor het populaire streamingplatform Twitch. Het verbod houdt in dat gebruikers onder de 16 jaar geen account meer mogen aanmaken. Twitch is een veelgebruikt platform voor livestreaming waar gebruikers ook op elkaar kunnen reageren.

Naast Twitch geldt de leeftijdsgrens ook voor Facebook, Instagram, Kick Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X en YouTube. Al deze platforms zijn vanaf 10 december verplicht om de leeftijd van hun gebruikers te controleren. De platforms moeten "redelijke stappen" nemen om accountregistraties door gebruikers van onder de 16 jaar te voorkomen. Wanneer dit toch gebeurt kunnen er boetes worden opgelegd tot omgerekend 28 miljoen euro.

In september kwam de Australische eSafety Commissioner met regels voor de leeftijdscontrole. Zo mogen platforms gebruikers niet zelf een leeftijd laten invullen en dit als controle gebruiken. Daarnaast mogen platforms het gebruik van identiteitsbewijzen niet als enige methode toepassen. Platforms moeten "redelijke alternatieven" voor identiteitsbewijzen en geaccrediteerde digitale identiteitsdiensten bieden. Eerder deze week kondigde Meta aan dat het accounts van Australische gebruikers onder de 16 jaar ging sluiten.