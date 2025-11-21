Zuckerberg en Meta-directie schikken Cambridge Analytica-zaak voor 190 miljoen

Mark Zuckerberg en verschillende directieleden van Meta hebben een zaak die aandeelhouders wegens het Cambridge Analytica-schandaal en de nasleep daarvan hadden aangespannen geschikt voor een bedrag van 190 miljoen dollar. De aandeelhouders wilden in eerste instantie een bedrag van 8 miljard dollar. Volgens de aandeelhouders waren ze onvolledig geïnformeerd over het risico dat Cambridge Analytica persoonlijke informatie van Meta-gebruikers zou misbruiken.

Daarnaast hekelden de aandeelhouders de afwikkeling van het schandaal tussen Meta en de FTC. Het techbedrijf trof een schikking van 5 miljard dollar. De aandeelhouders stellen dat dit gedaan werd om Zuckerberg persoonlijk te beschermen. Door de FTC meer te betalen dan nodig was werd voorkomen dat Zuckerberg een deel van de kosten voor het bedrijf uit eigen zak moest betalen, aldus de claim.

Het Cambridge Analytica-schandaal draaide om een Facebook-app die een hoogleraar van de Universiteit van Cambridge had ontwikkeld met de naam "This is your digital life". Via de app werden persoonlijkheidsgegevens van Facebookgebruikers vastgelegd. De persoonlijke informatie die Facebookgebruikers via de quiz-app verstrekten kwam uiteindelijk in handen van Cambridge Analytica.

De app verzamelde niet alleen gegevens van de 270.000 mensen die van de app gebruikmaakten, maar ook van al hun vrienden. Zodoende kreeg Cambridge Analytica de data van 87 miljoen mensen in handen zonder dat die hiervan wisten of hier toestemming voor hadden gegeven. De voorgestelde schikking moet nog door een rechter worden goedgekeurd. Het bedrag van 190 miljoen dollar zal op de rekening van Meta worden bijgeschreven en gaat niet naar individuele investeerders, zo laat Bloomberg weten. Het vermogen van Zuckerberg wordt op meer dan 200 miljard dollar geschat.