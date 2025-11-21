Ontslagen it'er reset uit wraak duizenden wachtwoorden van ex-collega's

Een 35-jarige Amerikaanse man heeft bekend dat hij na zijn ontslag bij een Amerikaans afvalverwerkingsbedrijf uit wraak de wachtwoorden van duizenden ex-collega's heeft gereset, die daardoor werden uitgelogd en geen toegang meer tot systemen hadden. Het incident veroorzaakte grote financiële schade voor het bedrijf, zo laat het Amerikaanse ministerie van Justitie weten.

De man werkte als contractor op de it-afdeling van het afvalverwerkingsbedrijf. Begin 2021 werd hij door zijn toenmalige werkgever ontslagen. Kort daarna wist hij op het bedrijfsnetwerk in te loggen waarbij hij zich voordeed als een andere contractor, zo stelt het ministerie, dat in de aankondiging hier geen verdere uitleg over geeft. Vervolgens voerde de man een PowerShell-script uit waardoor zo'n 2500 wachtwoorden werden gereset, en duizenden ex-collega's in de gehele Verenigde Staten werden uitgelogd.

De verdachte zocht ook naar een manier om logbestanden en PowerShell events te verwijderen. De autoriteiten stellen dat de man ook meerdere systeemlogs heeft verwijderd. De aanval veroorzaakte meer dan 862.000 dollar schade. Het ging onder andere om herstelwerkzaamheden, productiviteitsverlies en verstoring van diensten aan klanten. De man bekende dat hij uit boosheid over zijn ontslag de aanval had uitgevoerd. Hij kan worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van maximaal tien jaar en een boete van 250.000 dollar. De rechter wijst op 30 januari volgend jaar vonnis.