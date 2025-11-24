Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia lekt gegevens van passagiers

De Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia heeft van een onbekend aantal passagiers de persoonlijke gegevens gelekt. Het gaat om namen, e-mailadressen, telefoonnummers en Iberia Club-nummers. Ook reserveringsnummers voor toekomstige vluchten zijn buitgemaakt, zo laten Spaanse media weten. Volgens Iberia zijn de gegevens bij een niet nader genoemde derde partij gestolen.
Verdere details over het datalek, zoals hoe het precies kon plaatsvinden, zijn niet gegeven, behalve dat er maatregelen zijn genomen om misbruik tegen te gaan. Zo kunnen e-mailadressen alleen met een verificatiecode die Iberia verstuurt worden gewijzigd. Eerder deze maand werd door een aanvaller voor een bedrag van 150.000 dollar 77 gigabyte aan data aangeboden, die bij de Spaanse luchtvaartmaatschappij zou zijn gestolen.
