Mozilla stopt met betaalde dataverwijderdienst Mozilla Monitor Plus

Mozilla gaat op 17 december stoppen met de betaalde dataverwijderdienst Mozilla Monitor Plus. Abonnees krijgen het resterende deel van hun abonnementsgeld terug. Monitor Plus werd begin vorig jaar gelanceerd en zocht automatisch naar gegevens van gebruikers bij allerlei datahandelaren en personenzoekmachines. In het geval er data werd aangetroffen stuurde Mozilla automatisch een verzoek naar de betreffende datahandelaar om de gegevens te verwijderen. In het geval deze partijen geen gehoor geven aan verwijderverzoeken krijgen gebruikers aanvullend advies hoe ze hun data toch kunnen laten verwijderen.

De dienst werd alleen in de Verenigde Staten aangeboden en kostte 108 dollar per jaar. Mozilla stelde de dienst alleen in de VS beschikbaar was, omdat datahandelaren dankzij wetgeving daar kunnen opereren. "In veel andere landen, zoals de Europese Unie, voorkomen wetten zoals de AVG dat deze websites de persoonlijke informatie van mensen zonder hun toestemming verzamelen en verkopen", aldus Mozilla tijdens de lancering.

Voor het contact met datahandelaren en personenzoekmachines werkte Mozilla samen met het bedrijf Onerep. It-journalist Brian Krebs meldde vorig jaar jaar dat de ceo van Onerep sinds 2010 tientallen personenzoekmachines is gestart, waaronder ook een nog actieve datahandelaar genaamd 'Nuwber' die achtergrondrapporten over personen verkoopt.

"We hebben verschillende opties bekeken om met Monitor Plus door te gaan, maar onze hoge standaarden voor leveranciers en de realiteit van het datahandelaar-ecosysteem maakt het lastig om de waarde en betrouwbaarheid te leveren die we voor onze gebruikers verwachten", aldus Mozilla tegenover Krebs. De Firefox-ontwikkelaar zegt dat het de beschikbare middelen op andere privacy- en security-initiatieven gaat richten.

Monitor Plus was een betaalde uitbreiding op Mozilla Monitor, een gratis dienst die gebruikmaakt van de database van datalekzoekmachine Have I Been Pwned en waarmee gebruikers kunnen kijken of ze in een bekend datalek voorkomen. Mozilla zegt dat Mozilla Monitor gewoon blijft bestaan. Daarbij is het aantal e-mailadressen waar gebruikers automatisch op kunnen laten controleren uitgebreid van vijf naar twintig.