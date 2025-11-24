SURF biedt onderwijsinstellingen Nextcloud voor digitale soevereiniteit

Vanaf januari volgend jaar kunnen Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen aan de slag met Nextcloud, een opensource-samenwerkingsomgeving voor tekstverwerken, documenten delen, e-mailintegratie en online vergaderen. Dat heeft SURF vandaag aangekondigd. SURF is een ict-coöperatie van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Met het aanbieden van Nextcloud wil SURF naar eigen zeggen de digitale soevereiniteit versterken. "De afgelopen jaren is digitale soevereiniteit een steeds groter thema geworden binnen en buiten onze coöperatie. Door de dominantie van enkele grote techbedrijven staan onze onafhankelijkheid en publieke waarden steeds verder onder druk. Om onze digitale soevereiniteit te versterken onderzoeken we alternatieve toepassingen, zoals Nextcloud."

Volgens SURF is er onder onderwijs- en onderzoeksinstellingen veel interesse voor het gebruik van Nextcloud. Organisaties kunnen vanaf januari meedoen aan een pilot waarbij er gebruik kan worden gemaakt van het platform. Nextcloud zal in eerste instantie voor een periode van een jaar worden aangeboden, naast de reguliere samenwerkingsomgevingen.