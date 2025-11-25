Nieuws
EU-lidstaten akkoord met invoering van digitaal reisdocument op smartphone

dinsdag 25 november 2025, 10:05 door Redactie, 5 reacties

EU-lidstaten zijn akkoord gegaan met het voorstel van de Europese Commissie voor de invoering van een Digital Travel Credential (DTC), een digitaal reisdocument op de smartphone. Daardoor kunnen er nu onderhandelingen met het Europees Parlement plaatsvinden. Dat laat demissionair minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Eind 2024 kwam Brussel met het voorstel voor een DTC. Ook werd een test op Schiphol uitgevoerd. Bij deze test creëerden deelnemers zelf een digitaal reisdocument door via een smartphone-app de chip van hun paspoort uit te lezen. Vervolgens moest er een selfie worden gemaakt. De paspoortgegevens werden dan via een speciaal ontwikkelde app geüpload, in combinatie met de gezichtsfoto. De grenscontroleautoriteit controleerde vervolgens de data. Zo moesten deelnemers aan de test bij aankomst op Schiphol door een speciale DTC ‘Tap & Go’ grenspoort gaan.

"Op 19 november jl. werd in Coreper overeenstemming bereikt over een algemene oriëntatie, waarmee overgegaan kan worden tot de start van triloogonderhandelingen met het Europees Parlement. Nederland heeft ingestemd met het voorstel", aldus minister Van Oosten in een brief aan de Tweede Kamer. Coreper is het Comité van Permanente Vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten bij de Europese Unie. Het is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de werkzaamheden van de Raad van de Europese Unie.

Van Oosten voegt toe dat het voorstel een duidelijke grondslag bevat voor biometrische verificatie en een verduidelijking rondom de biometrische processen bij het aanmaken en gebruiken van het DTC. Zo mogen reisgegevens, in lijn met de AVG, tot 24 uur na grenspassage worden bewaard, aldus de bewindsman. "Het kabinet verwelkomt daarom de beoogde aanname van de algemene oriëntatie door de Raad. Het kabinet verkeert nog in afwachting van de positie van het Europees Parlement", besluit de minister zijn verslag over het aangenomen voorstel. Het is onbekend wanneer de onderhandelingen met het Europees Parlement plaatsvinden en zijn afgerond.

Vandaag, 10:06 door Anoniem
Dit is mooi, zolang een normaal paspoort gewoon bruikbaar blijft
Vandaag, 10:11 door majortom
Goed idee. Laten we ons vooral nog afhankelijker maken van de VS,
Vandaag, 10:18 door Anoniem
Doet niets voor ons burgers. behalve nog meer controle over ons.
Triest hoe ver onze vrijheden worden opgeheven voor meer "veiligheid"
Vandaag, 10:19 door Anoniem
Door Anoniem: Dit is mooi, zolang een normaal paspoort gewoon bruikbaar blijft

Ja en wie gelooft dat?
Dit is enkel om een voet tussen de deur te krijgen.
Vandaag, 10:27 door Anoniem
De pandemie qr codes waren een opmaat naar dit systeem met digitale toegangs poortjes. Ik hou het bij het normale paspoort die digitale onzin wil ik helemaal niet. Overheden kunnen dan te gemakkelijk jou toegang uitzetten krijgen we chinese taferelen waarbij iemand iets tweet wat ze niet aan staat en ineens kan die persoon niet meer reizen of boodschappen doen want digitale id uitgezet. Heel eng als je bedenkt dat ze straks een cbdc en persoonlijk co2 budget willen invoeren. Ik zal mij hier tegen verzetten.
Image