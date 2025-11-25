Minister: acceptatieplicht van digitale euro voor winkels begrijpelijk

Een acceptatieplicht van de digitale euro voor winkels en bedrijven is begrijpelijk, zo stelt demissionair minister Heinen van Financiën. De bewindsman reageerde op vragen van de VVD over de onderhandelingen die op dit moment in Europa over de digitale euro plaatsvinden. Volgens Heinen wil EU-voorzitter Denemarken dit jaar nog tot een raadsakkoord over de digitale euro komen.

De ambitie van Denemarken noemt de minister positief. "Mits er op belangrijke resterende onderwerpen voldoende voortgang wordt geboekt. In de aanloop naar een mogelijk akkoord dit kalenderjaar, wordt er nu nog volop gesproken over belangrijke onderwerpen, zoals het kostenmodel van de digitale euro, de offline functionaliteiten van een digitale euro en de rol van verschillende betaaldienstverleners in het distribueren van de digitale euro."

De VVD wilde van de minister weten hoe Nederland toeziet op een vrijwillige acceptatie van de digitale euro. Heinen stelt dat het gebruik en de acceptatie van de digitale euro voor privépersonen vrijblijvend en vrijwillig zal zijn. De Europese Commissie wil winkels en bedrijven wel verplichten de digitale euro te accepteren. "Het kabinet staat niet negatief tegenover verplichte acceptatie van de digitale euro voor winkeliers en bedrijven. In lijn met het BNC-fiche dat in augustus 2023 met de Kamer is gedeeld, heb ik er begrip voor dat er voor de digitale euro als wettig betaalmiddel een acceptatieplicht zal gelden."

De bewindsman laat aanvullend weten dat het belangrijk is dat er een balans wordt gevonden tussen de brede acceptatie van de digitale euro en de uitvoerbaarheid voor kleine winkeliers en ondernemingen. "Zo vind ik het passend dat de Commissie de bevoegdheid krijgt om uitzonderingen op de acceptatieplicht vast te stellen als hiertoe een noodzaak bestaat."

De VVD stelde ook vragen over de kosten van de invoering van de digitale euro. Die kunnen volgens de Europese Centrale Bank (ECB) tussen de 4 en 5,77 miljard euro liggen. Heinen zegt het belangrijk te vinden dat consumenten de basisdiensten van de digitale euro gratis kunnen gebruiken. "Het is wel passend dat banken kosten kunnen doorberekenen aan de consument wanneer de consument gebruik wil maken van meer uitgebreide dienstverlening."

Verder merkt de minister op dat er "enige spanning" bestaat tussen de bescherming van winkeliers tegen te hoge tarieven enerzijds en het bieden van voldoende compensatie van betaaldienstverleners voor gemaakte kosten anderzijds. "De voorgestelde verordening voorziet dan ook in een compensatiemodel waarin bepaald wordt wat de maximumkosten zijn die betaaldienstverleners onderling mogen rekenen en aan winkeliers."