'Veel Nederlanders overschatten zichzelf bij het herkennen van online oplichting'

woensdag 26 november 2025, 12:09 door Redactie, 1 reacties

Veel Nederlanders overschatten zichzelf bij het herkennen van online oplichting, zo blijkt uit onderzoek dat het ministerie van Justitie en Veiligheid onder achttienhonderd mensen liet uitvoeren. Deelnemers aan het onderzoek kregen echte en neppe digitale uitingen te zien. Het ging dan om voorbeelden van webshopd, e-maild, video's, WhatsApp- en sms-berichten.

Vervolgens moesten deelnemers beoordelen of de getoonde uitingen echt of nep waren en hoeveel uitingen men dacht goed te hebben. De helft van de deelnemende Nederlanders denkt dat dat ze online oplichting (heel) goed kunnen herkennen. Slechts tien procent van de deelnemers weet echter alle neppe uitingen correct te beoordelen. Verder blijkt 42 procent van de deelnemers het eigen beoordelingsvermogen te overschatten. Deze groep dacht meer uitingen correct te hebben beoordeeld dan dat ze daadwerkelijk hebben gedaan. De resultaten zal het ministerie gebruiken voor de campagne "Laat je niet Interneppen".

Vandaag, 12:13 door Anoniem
Die mensen kunnen het waarschijnlijk niet goed herkennen, maar ik wel natuurlijk
