Veel Nederlanders overschatten zichzelf bij het herkennen van online oplichting, zo blijkt uit onderzoek dat het ministerie van Justitie en Veiligheid onder achttienhonderd mensen liet uitvoeren. Deelnemers aan het onderzoek kregen echte en neppe digitale uitingen te zien. Het ging dan om voorbeelden van webshopd, e-maild, video's, WhatsApp- en sms-berichten.
Vervolgens moesten deelnemers beoordelen of de getoonde uitingen echt of nep waren en hoeveel uitingen men dacht goed te hebben. De helft van de deelnemende Nederlanders denkt dat dat ze online oplichting (heel) goed kunnen herkennen. Slechts tien procent van de deelnemers weet echter alle neppe uitingen correct te beoordelen. Verder blijkt 42 procent van de deelnemers het eigen beoordelingsvermogen te overschatten. Deze groep dacht meer uitingen correct te hebben beoordeeld dan dat ze daadwerkelijk hebben gedaan. De resultaten zal het ministerie gebruiken voor de campagne "Laat je niet Interneppen".
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.