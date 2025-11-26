Nieuws
Asus waarschuwt voor kritieke AiCloud-kwetsbaarheid in routers

woensdag 26 november 2025, 15:32 door Redactie, 0 reacties

Asus waarschuwt voor een kritieke kwetsbaarheid in AiCloud, waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand toegang tot routers kan krijgen. Er zijn firmware-updates uitgebracht om het probleem te verhelpen. Voor routers die end-of-life zijn en niet meer worden ondersteund adviseert Asus om de AiCloud-service uit te schakelen.

Via AiCloud kunnen gebruikers vanaf het internet lokale bestanden benaderen op apparaten die met de Asus-router zijn verbonden. Een kritieke kwetsbaarheid in AiCloud, aangeduid als CVE-2025-59366, maakt een "authentication-bypass" mogelijk. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.2. Het probleem is verholpen in firmware 3.0.0.4_386, 3.0.0.4_388 en 3.0.0.6_102.

Welke routermodellen risico lopen laat Asus niet weten. Vorige week werd bekend dat duizenden end-of-life Asus-routers via oudere kwetsbaarheden in de AiCloud-service door aanvallers zijn gecompromitteerd.

