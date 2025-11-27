OpenAI lekt persoonlijke gegevens en metadata van API-gebruikers

OpenAI heeft persoonlijke gegevens en metadata van een niet nader genoemd aantal API-gebruikers gelekt, nadat aanvallers wisten in te breken op systemen van analyticsprovider Mixpanel. Dat bedrijf kwam zelf ook met een waarschuwing voor het datalek, waar gebruikers zeer kritisch op reageerden. OpenAI heeft Mixpanel inmiddels van het eigen platform verwijderd.

Mixpanel biedt analytics-software waarmee bedrijven kunnen zien hoe hun klanten en gebruikers hun producten en diensten gebruiken. OpenAI gebruikte Mixpanel voor het eigen API-product. Via de OpenAI application programming interface (API) kunnen gebruikers de AI-modellen van OpenAI voor hun eigen doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld voor gebruik in een app. Via Mixpanel werd allerlei informatie over API-gebruikers vastgelegd.

Door de inbraak bij Mixpanel hebben de aanvallers toegang gekregen tot namen, e-mailadressen, locatiegegevens, gebruikt besturingssysteem en browser, referring websites en ID's van gebruikers of organisaties die aan het API-account waren gekoppeld. OpenAI zegt dat Mixpanel op 9 november ontdekte dat het was gehackt. Het bedrijf zegt zelf dat het dit op 8 november ontdekte. Vervolgens werd OpenAI op 25 november door Mixpanel geïnformeerd dat er data van OpenAI-gebruikers was gestolen.

OpenAI waarschuwt slachtoffers van het datalek dat gestolen informatie voor social engineering- of phishingaanvallen kan worden gebruikt. De chatbot-ontwikkelaar laat verder weten dat het bezig is om slachtoffers te informeren en de analyticsdienst van Mixpanel inmiddels van het eigen platform heeft verwijderd.

Mixpanel is zelf met een vrij summier bericht gekomen waarin het stelt dat het op 8 november een "smishing-campagne" ontdekte en daarna de response-processen inschakelde. Verdere informatie wordt niet gegeven, behalve dat getroffen klanten inmiddels zijn ingelicht. Op Hacker News reageren gebruikers kritisch op het bericht van Mixpanel, dat net voor een grote vakantiedag in de Verenigde Staten is uitgebracht, terwijl het bedrijf al sinds 8 november op de hoogte was. Daarnaast wordt ook het ontbreken van informatie gehekeld.