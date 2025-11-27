Franse overheid adviseert tegen het biometrisch beveiligen van telefoons

Het is niet verstandig om telefoons door middel van biometrie te beveiligen en bijvoorbeeld via een gezichtsscan of vingerafdruk te ontgrendelen, zo adviseert de Franse overheid in een nieuw adviesdocument. Wel is het verstandig om end-to-end versleutelde chatapps te gebruiken. Ook wordt aangeraden het automatisch ontvangen van mms-berichten uit te schakelen, de telefoon alleen via een usb-datablocker op te laden en het apparaat volledig uit te schakelen als het onbeheerd moet worden achtergelaten. Dit moet onder andere spyware-aanvallen voorkomen, zo stelt het Franse nationale bureau voor beveiliging van informatiesystemen (ANSSI).

In het adviesdocument wordt het dreigingslandschap voor mobiele telefoons sinds 2015 besproken. Het gaat vooral over spyware-aanvallen waar gebruikers mee te maken krijgen. Daarnaast bevat het document verschillende adviezen om de telefoon zelf en communicatie via het apparaat te beveiligen. Zo wordt het gebruik van sms afgeraden en moet de standaard ingestelde chatapplicatie worden uitgeschakeld als die niet wordt gebruikt. Ook wordt aangeraden het automatisch ontvangen van mms-berichten uit te schakelen. Voor het uitwisselen van gevoelige informatie raadt ANSSI het gebruik van end-to-end versleutelde chatapps aan.

Telefoongebruikers krijgen ook het advies om wifi, bluetooth en nfc uit te schakelen als het niet in gebruik is. Voor het opladen van de telefoon wordt een usb-datablocker aangeraden. Tevens moet het toestel geregeld worden gereboot, aangezien sommige spyware zo wordt verwijderd. Bij het onbeheerd achterlaten van de telefoon is het verstandig die volledig uit te schakelen. Voor het beveiligen van de telefoon is het beter geen biometrie te gebruiken, zoals een vingerafdruk of gezichtsscan. Het ANSSI raadt dit af, maar geeft geen verdere toelichting.

Het Franse cyberagentschap raadt eigenaren van een iPhone aan om de Lockdown Mode in te schakelen. Deze beveiligingsmaatregel moet het moeilijker maken om telefoons te compromitteren. Het ANSSI benadrukt dat het de effectiviteit van de Lockdown Mode zelf heeft getest. Voor Androidtoestellen is er de Advanced Protection Mode. Daarnaast is het beter geen openbare wifi te gebruiken, of dit in combinatie met een vpn te doen, aldus het adviesdocument.