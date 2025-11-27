Kabinet voorstander van spoedig akkoord over digitale euro

Het kabinet is voorstander van een spoedig akkoord over de digitale euro en steunt daarmee de ambitie van EU-voorzitter Denemarken, zo laat demissionair minister Heinen van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer weten. Ook onder andere EU-lidstaten is steeds meer draagvlak om tot een akkoord te komen, aldus de bewindsman. Over twee weken zullen Europese ministers tijdens de Ecofinraad de digitale euro bespreken.

De Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) is verantwoordelijk voor economisch beleid, belasting­vraagstukken en regelgeving inzake financiële diensten en bestaat uit de ministers van Economische Zaken en van Financiën van de Europese lidstaten. Geregeld wordt er tijdens overleggen van de Ecofinraad gesproken over de digitale euro. Twee jaar geleden kwam de Europese Commissie met een voorstel voor de invoering van de digitale euro.

Zodra de Europese Commissie met een voorstel komt zullen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, die de regeringen van de EU-landen vertegenwoordigt, met een eigen positie komen. Vervolgens zullen de organen vanuit hun ingenomen positie over het voorstel onderhandelen. De EU-lidstaten hebben nog geen positie over de digitale euro ingenomen, maar EU-voorzitter Denemarken wil dat dit jaar nog regelen.

"Ten aanzien van de digitale euro verordening steunt het kabinet de ambitie van het Deens voorzitterschap om tot een raadspositie te komen voor het einde van dit kalenderjaar, mits daarbij voldoende vooruitgang is geboekt op resterende onderwerpen", aldus minister Heinen. Het gaat dan onder andere om het kostenmodel voor de digitale euro en de verplichtingen omtrent de distributie van de digitale euro.

Volgens Heinen is er onder EU-lidstaten steeds meer draagvlak om de onderhandelingen over de digitale euro af te ronden. "Verschillende lidstaten – zo ook Nederland – kunnen echter pas definitief een keuze maken over een raadspositie als de gesprekken over resterende onderwerpen tot een einde zijn gekomen." De Ecofinraad staat gepland voor 12 december.