Comcast schikt datalek met abonneegegevens voor 1,5 miljoen dollar

De Amerikaanse telecomgigant Comcast heeft in de Verenigde Staten een datalek met de gegevens van 237.000 huidige en voormalige abonnees geschikt voor een bedrag van 1,5 miljoen dollar (pdf). De data werd gestolen bij het Amerikaanse incassobureau FBCS waar Comcast gebruik van maakte. FBCS kreeg vorig jaar met een groot datalek te maken, waarbij gegevens van vier miljoen mensen werden gestolen.
Het ging onder andere om naam, adresgegevens, geboortedatum, social-securitynummer, rijbewijsnummer, identiteitsbewijsnummer, ingediende zorgclaims en klinische informatie, waaronder diagnoses, aandoeningen, medicatie en andere behandelgegevens. Voor dat FBCS het datalek bekendmaakte besloot het bedrijf faillissement aan te vragen. Naast het schikkingsbedrag is Comcast met de Amerikaanse toezichthouder FCC overeengekomen dat het een nieuw plan implementeert om toezicht op de privacy- en informatiebeveiliging van leveranciers te houden.
