Europees Parlement voor verplichte leeftijdsverificatie voor social media

Alle Europese gebruikers van social media, videosharing-platforms en AI-assistenten zouden verplicht hun leeftijd moeten verifiëren voordat ze toegang kunnen krijgen en websites die niet aan de Europese regels voldoen moeten worden verboden, zo vindt het Europees Parlement. Dat stemde gisteren in met een rapport waarin de maatregel wordt voorgesteld. Het gaat hier niet om een wetgevend voorstel, maar het laat zien dat er binnen het Europees Parlement grote steun voor online leeftijdsverificatie is. Het rapport werd met 483 stemmen voor, 92 tegen en 56 onthoudingen aangenomen.

Hoewel het persbericht van het Europees Parlement in de titel spreekt over social media, stelt het aangenomen rapport dat leeftijdsverificatie voor veel meer sites moet gelden. Het zou dan ook gaan om online platforms of digitale diensten die producten of diensten verkopen waarvoor een leeftijdsgrens geldt, alsmede voor videosharingplatforms en AI-assistenten die een "risico voor minderjarigen" vormen.

In het Europees Parlement werd ook steun uitgesproken voor de leeftijdsverificatie-app die de Europese Commissie laat ontwikkelen en de Europese digitale identiteit. Voorstanders en het rapport claimen dat leeftijdsverificatie nodig is om kinderen op internet te beschermen. Tegenstanders hebben het onder andere een backdoor voor surveillance genoemd en waarschuwing dat het de privacy bedreigt en tot censuur leidt.