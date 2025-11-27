Nieuws
image

Ransomwaregroep steelt data 1,9 miljoen mensen bij bierbrouwer Asahi

donderdag 27 november 2025, 15:33 door Redactie, 1 reacties

Bij een ransomware-aanval op de Japanse bierbrouwer Asahi zijn de gegevens van 1,9 miljoen mensen gestolen, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt. Het gaat onder andere om namen, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres van mensen in Japan. Het grootste deel van de slachtoffers betreft personen die contact met de klantenservice van Asahi hadden opgenomen.

Asahi liet eind september weten dat het was getroffen door een cyberaanval, waarvan het later bevestigde dat het om een ransomware-aanval ging. Vanwege de aanval kwamen de productie en distributie stil te liggen, waardoor Japanse supermarkten een tekort aan Asahi-bier vreesden. De bierbrouwer zegt dat het de afgelopen twee maanden bezig is geweest met het herstellen van systemen en het versterken van de cybersecurity om herhaling te voorkomen.

De bierbrouwer is ook nog niet klaar met het herstel en zegt systemen gefaseerd online te brengen. Persbureau Reuters meldt dat Asahi pas in februari verwacht dat de logistieke operatie geheel is hersteld. Hoe de aanval precies kon plaatsvinden is niet bekendgemaakt, behalve dat de aanvaller via netwerkapparatuur toegang tot het datacenternetwerk wist te krijgen.

Reacties (1)
Reageer met quote
Vandaag, 15:38 door Anoniem
Goed idee. Ik hoop dat het geld volledig gebruikt wordt om slachtoffers van alcohol te ondersteunen.

Brouwerijen zijn criminelen.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Image