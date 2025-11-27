Ransomwaregroep steelt data 1,9 miljoen mensen bij bierbrouwer Asahi

Bij een ransomware-aanval op de Japanse bierbrouwer Asahi zijn de gegevens van 1,9 miljoen mensen gestolen, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt. Het gaat onder andere om namen, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres van mensen in Japan. Het grootste deel van de slachtoffers betreft personen die contact met de klantenservice van Asahi hadden opgenomen.

Asahi liet eind september weten dat het was getroffen door een cyberaanval, waarvan het later bevestigde dat het om een ransomware-aanval ging. Vanwege de aanval kwamen de productie en distributie stil te liggen, waardoor Japanse supermarkten een tekort aan Asahi-bier vreesden. De bierbrouwer zegt dat het de afgelopen twee maanden bezig is geweest met het herstellen van systemen en het versterken van de cybersecurity om herhaling te voorkomen.

De bierbrouwer is ook nog niet klaar met het herstel en zegt systemen gefaseerd online te brengen. Persbureau Reuters meldt dat Asahi pas in februari verwacht dat de logistieke operatie geheel is hersteld. Hoe de aanval precies kon plaatsvinden is niet bekendgemaakt, behalve dat de aanvaller via netwerkapparatuur toegang tot het datacenternetwerk wist te krijgen.